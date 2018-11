Incendio in casa | muoiono mamma e figlio Salvato il padre | feriti due soccorritori

Sarnano - Incendio in casa. Due morti - salvata una persona : Sarnano , Macerata, , 18 novembre 2018 " Tragedia nella notte a Sarnano , dove due persone sono morte in un incendio in casa. Erano le 00.54 quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di ...

Modica - Incendio in una casa in corso Mazzini : Un incendio , probabilmente per un corto circuito, è scoppiato in un'abitazione in corso Mazzini a Modica. Anziana di 88 anni trasportata in ospedale.

Incendio distrugge casa a Carcoforo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incendio distrugge casa a ...

Scoppia un Incendio in una casa a Palermo : edificio evacuato in via Ciaculli : Un incendio è divampato in un appartamento in via Ciaculli a Palermo. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Ci sono anche gli agenti della polizia municipale, che ha transennato l'...

Lucerna : sette ricoveri per Incendio casa plurifamiliare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Reggio Emilia - Incendio in casa : 64enne muore carbonizzata/ Ultime notizie - 2 persone in salvo : cortocircuito? : Reggio Emilia, incendio in casa: 64enne muore carbonizzata, altri due residenti riescono a mettersi in salvo. Giallo sulle cause della tragedia, forse un cortocircuito.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 20:14:00 GMT)

Incendio Agordo - a Taibon situazione ancora critica : gli evacuati non possono tornare a casa - “unica soluzione sarà la pioggia” : Tre elicotteri al lavoro per versare acqua sulle fiamme e squadre a terra per estinguere i piccoli focolai che ancora bruciano. E’ questa la situazione, nella fase di contenimento, per il vasto Incendio che ha interessato la valle di San Lucano nel comune di Taibon (Belluno) nell’Agordino. Il sindaco del piccolo comune, Silvia Tormen, ha effettuato una ispezione stamane mentre sul posto ...

Incendio nel Bellunese - abitanti di Taibon Agordino chiusi in casa - Salvati i due escursionisti rimasti bloccati : I due, di 29 e 34 anni, stanno bene anche se provati da una notte trascorsa in un canalone innevato. In un primo tempo l'obiettivo dei soccorritori era quello di raggiungere un punto a monte del ...

Belluno - vasto Incendio nell Agordino bloccati due ragazzi. Il sindaco 'Chiudetevi in casa' : n grosso incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio tra Taibon Agordino e Cencenighe, in provincia di Belluno. Le fiamme nella valle di San Lucano potrebbero essere state causate dalla caduta di ...

Incendio nel Bellunese - abitanti di Taibon Agordino chiusi in casa : Forte vento, inviati due Canadair - Per cercare di arginare il vasto Incendio sono stati inviati due Canadair. Diversi i focolai che stanno portando a valle molto fumo anche a causa del vento. L'...

Vastissimo Incendio nell’agordino - fiamme alimentate da caldo e foehn : “Chiudetevi in casa” [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/14 ...

Incendio a Bernate - a fuoco il tetto di una casa : Incendio a Bernate, bruciato il tetto Momenti di paura quelli che si sono vissuti ieri sera, martedì 23 ottobre, a Bernate Ticino. Intorno alle 20.30, fiamme e fumo si sono visti provenire da un tetto ...

Caramagna - vigili del fuoco al lavoro tutta la notte dopo l'Incendio ad una casa : Sono ancora in corso da ieri sera , 22 ottobre, le operazioni di spegnimento di un incendio a Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo. Data la complessità dell'intervento, il Comando dei vigili del ...

Pesaro - Incendio in un palazzo : anziana disabile muore in casa : Un’anziana disabile è deceduta a causa di un incendio scoppiato poco dopo le 8, probabilmente nell’abitazione della donna, in un palazzo in via Cicognani a Pesaro. I vigili del fuoco hanno invece salvato dalle fiamme, intervenendo con l’autoscala, cinque persone: tre, padre madre e bimbo piccolo, erano al secondo piano; altre due al piano rialzato. Sul posto anche la polizia scientifica che sta compiendo rilievi per accertare le cause del rogo. ...