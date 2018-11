Incendio in abitazione a Sarnano | morti donna e figlio invalido

Sarnano - Incendio in un'abitazione : due persone morte : Due persone sono morte a causa di un incendio che si è sviluppato la notte scorsa in un'abitazione di due piani in campagna nel Comune di Sarnano.I vigili del fuoco di Tolentino, Macerata e Ascoli Piceno, intervenuti attorno all'una di notte, sono riusciti a mettere in salvo una terza persona che si trovava nella casa ma per le altre due non c'è stato nulla da fare e sono state estratte già decedute. Le cause dell'incendio ...

Incendio in un’abitazione a Sarnano : due morti : Due persone sono morte a causa di un Incendio che si è sviluppato la notte scorsa in un’abitazione di due piani in campagna nel Comune di Sarnano, una delle zone colpite dal terremoto del 2016. I vigili del fuoco di Tolentino, Macerata e Ascoli Piceno, intervenuti attorno all’una di notte, sono riusciti a mettere in salvo una terza persona che si trovava nella casa ma per le altre due non c’è stato nulla da fare e sono state ...

Incendio in un'abitazione a Palermo : proprietario morto carbonizzato : Un uomo è morto per un Incendio divampato nel proprio appartamento, in via Giuseppe Giusti a Palermo. La vittima, Vincenzo Giamo aveva 69 anni è stata trovata carbonizzata. Le fiamme sono divampate al ...

Varese : Incendio in abitazione - grave anziano : Milano, 9 nov. (AdnKronos) - Un incendio è scoppiato in un'abitazione a Castelseprio, in provincia di Varese due ora fa circa. Nella casa un anziano che è rimasto coinvolto ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Incendio in un'abitazione a Conselve : madre e figlio muoiono abbracciati. "Lui poteva salvarsi - ma è rimasto" : Due persone sono morte in un Incendio divampato in un'abitazione a Conselve, paese nel padovano, dove vivevano Rosa Lamberti, 89 anni e il figlio disabile Angelo Volpi di 42 anni. I Vigili del fuoco e i soccorsi, che hanno fatto il possibile per salvare le vittime, hanno trovato i due abbracciati sul letto per proteggersi, consolarsi durante il disastro. Come riporta Il Mattino di Padoval'Incendio è scoppiato al piano inferiore della ...