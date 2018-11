Incendi in California | 76 morti e oltre 1 000 dispersi

Incendi California - situazione drammatica : salgono a 76 le vittime - almeno 1.300 i dispersi [FOTO] : 1/277 ...

Trump sui luoghi dell'Incendio che ha devastatola contea di Butte nella California del nord : Mettendo da parte la contrapposizione politica i due governatori democratici della California, quello uscente Jerry Brown, e quello entrante Gavin Newsom, hanno dichiarato che entrambi riceveranno il ...

Incendi California - importanti progressi contro le fiamme ma aumentano drammaticamente morte e distruzione : allarme sanitario nei rifugi : Le autorità della California del nord riportano che la lista dei dispersi è ora aggiornata con 1.011 nomi, nonostante questo non significhi che siano davvero tutti dispersi. È definita una “lista dinamica”, che fluttua in alto e in basso. La popolazione è invitata a controllarla e ad informare le autorità di ciò che sa sulle persone in essa contenute. Negli Incendi dello scorso anno nel nord dello stato, le autorità avevano conteggiato oltre ...

California - il punto della situazione sugli Incendi : oltre 10.000 strutture distrutte - aumenta il pericolo frane e scarsa qualità dell’aria : Sale a 631 il numero dei dispersi del Camp Fire, l’incendio più mortale dell’ultimo secolo divampato una settimana fa nel nord della California. Kory Honea, sceriffo della contea di Butte, ha dichiarato che sulla lista potrebbero esserci persone che sono riuscite a sfuggire alle fiamme e a mettersi in salvo, senza sapere di essere annoverati tra i dispersi. Per questo motivo, la lista dei dispersi è pubblica, in modo che le persone possano ...

Incendi California - 63 morti e 600 dispersi : il fumo inquina l’aria - chiudono le scuole : Si aggrava di ora in ora il bilancio degli Incendi che stanno devastando la California e si diffonde anche un allarme inquinamento causato dal fumo. “Gli Incendi hanno trasformato la California in una zona di guerra”, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Butte. scuole chiuse a San Francisco, Sacramento e Oakland.Continua a leggere