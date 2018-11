In vacanza con Goccia | le premiazioni

Bonucci - Chiellini e Perin a Disneyland Paris con mogli e figli : è una ‘Juventus Family’ anche in vacanza : Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Mattia Perin volano con le rispettive famiglie a Disneyland Paris nel giorno di riposo della Juventus Mentre Paulo Dybala si è concesso una giornata romantica ad Amsterdam insieme alla fidanzata Oriana Sabatini (VEDI QUI), Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Mattia Perin insieme alle proprie famiglie sono volati a Parigi nel giorno di riposto della Juventus. Più precisamente a Disneyland Paris, i tre ...

Francesca Sofia Novello sexy in vacanza : la fidanzata di Valentino Rossi alle Maldive con una speciale compagna di viaggio [GALLERY] : Valentino Rossi è impegnato a Phillip Island, Francesca Sofia Novello vola in vacanza alle Maldive: le foto sexy della meravigliosa fidanzata del pilota di MotoGp Mentre Valentino Rossi è impegnato in Australia con il terzultimo appuntamento del motomondiale, Francesca Sofia Novello se la spassa in vacanza con sua madre. La fidanzata del pilota di MotoGp e la sua speciale compagna di viaggio si rilassano alle Maldive e si godono il mare ...

Nokia fornisce consigli preziosi per gli utenti in vacanza : Viviamo in un epoca in cui, oltre alla protezione fisica di noi stessi, dobbiamo pensare anche alla protezione dei nostri dati informatici. Il 2018, d’altronde, si è confermato essere l’anno della crescita e dell’affermarsi della leggi di più...

Ciclismo – Stagione finita per Nibali : lo Squalo dello Stretto si concede una vacanza a Zanzibar : Vincenzo Nibali turista a Zanzibar: il ciclista della Bahrain Merida smette i panni da ciclista e si gode del tempo con la sua famiglia Vincenzo Nibali, dopo una Stagione difficile, si concede del meritato relax in vacanza. Accanto alla bella moglie Rachele Perinelli e alla figlia Emma, il ciclista della Bahrain Merida è volato a Zanzibar dove si sta godendo sole, mare e spiagge bianchissime. Il corridore, dopo il recupero ...

Uccise fidanzata in Sardegna durante una vacanza : condannato a 30 anni - : Questa la decisione del Gup del tribunale di Nuoro nei confronti di Dimitri Fricano, il giovane di Biella reo confesso dell'omicidio della fidanzata Erika Preti, uccisa il 12 giugno 2017 in una ...

Sardegna - uccise la fidanzata Erika Preti mentre erano in vacanza : condannato a 30 anni di carcere : Dopo tre ore di camera di consiglio, il gup del tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, ha stabilito una condanna a 30 anni di carcere per Dimitri Fricano, il giovane di Biella reo confesso dell’omicidio della fidanzata Erika Preti, uccisa il 12 giugno 2017 in una villetta di San Teodoro, dove la coppia era in vacanza. Una sentenza che accoglie la richiesta fatta dal pm Riccardo Belfiori, che aveva chiesto appunto il massimo della pena consentita ...

Storie Italiane - Kikò Nalli commosso ricorda l'addio con Tina : "E' successo una notte in vacanza" : L'hairstylist è ancora molto legato all'ex moglie, che ora ha un nuovo compagno. La coppia ha tre figli

Foligno : con la legge 104 doveva accudire la nonna - invece era in vacanza a Bangkok : Di come la legge 104 della nostra Repubblica italiana, introdotta per garantire l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, venga spesso utilizzata in maniera non del tutto adeguata si sa da tempo. Ma quanto accaduto [VIDEO] a Foligno, comune in provincia di Perugia, nei giorni scorsi ha davvero dell'incredibile, perché un uomo di trent’anni, operaio originario di Spoleto, approfittava dei permessi della ...

Allerta Meteo e scuole chiuse - il capo della Protezione Civile contro i sindaci : “allarme arancione diventa un giorno di vacanza - non dovrebbe funzionare così” : Sembra così semplice, ma evidentemente non lo è abbastanza. Nemmeno per chi deve decidere per conto di un’intera città. Il sistema per comunicare l’Allerta Meteo fa discutere da sempre, ma le ultime vicende verificatesi nel sud Italia, e non solo, hanno acuito ancora di più la questione. In particolare la decisione dei primi cittadini di chiudere le scuole non sempre corrisponde ad un effettivo rischio per studenti, insegnanti e ...

Giulia De Lellis in vacanza in Islanda con Cristiano Iovino : nuovo amore in vista? : Nonostante alcune settimane fa avesse dichiarato al magazine di Uomini e Donne di essere felicemente single, pare che il cuore di Giulia De Lellis sia tornato a battere. Ad alimentare le voci sono le foto di una vacanza in Islanda con Cristiano Iovino, il personal trainer romano già noto al pubblico del dating-show di Maria De Filippi per essere l'ex di Sabrina Ghio.Entrambi hanno postato contenuti dalla città del nord Europa, e ...

Doveva accudire la nonna con i permessi della legge 104 : ma era in vacanza a Bangkok : Approfittava dei permessi della legge 104 per accudire la nonna, ma in realtà se ne andava in vacanza in giro per il mondo. Un trentenne di Spoleto è stato denunciato a piede libero dalla Guardia di Finanza, con l'accusa di truffa aggravata nei confronti dello Stato, per la quale rischia anche il licenziamento per ...

Niente Serie A - Diletta Leotta vola in vacanza : la giornalista incontenibile in piscina [VIDEO] : Diletta Leotta approfitta della pausa della Serie A per concedersi una vacanza, la giornalista Dazn in piscina con un costume intero Diletta Leotta magnifica in vacanza. La bellissima giornalista Dazn approfitta della pausa di Serie A per volare lontana dal trambusto milanese e concedersi un po’ di meritato relax. Le sue forme appaiono durante il weekend di ‘ferie’ incontenibili nel costume intero che la fascia ...

Alluvione Baleari - operatori turistici : “Continuate a venire in vacanza da noi - l’alluvione è stato un caso isolato” : Dopo le inondazioni improvvise che hanno colpito Maiorca all’inizio di questa settimana, il direttore dell’Ente per il turismo delle Isole Baleari si è trasferito per rassicurare i viaggiatori che l’isola è sicura e le inondazioni sono state un “incidente isolato“. Dieci persone, tra cui una coppia inglese che è stata sopraffatta da acqua e fango mentre si trovava in un taxi, sono morte dopo che piogge torrenziali e ...