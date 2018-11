“In Kuwait gestisco un marchio di pizzerie napoletane L’Italia non si accontenti di un

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 novembre 2018) Quando aveva 18 anni Felice riuscì a iscriversi all’Università Federico II di Napoli, facoltà di Scienze politiche. “La mia era una famiglia di operai e io volevo essere economicamente indipendente. Durante l’estate, dopo la maturità, iniziai a lavorare in un ristorante riuscendo a mettere da parte soldi per l’iscrizione e per i primi libri”. Non aveva fatto i conti, però, con la stagione invernale: “Qui senza alcun preavviso e senza alcun contratto che ti protegga ti ritrovi senza lavoro”. C’erano due modi per impiegare gli ultimi mille euro rimasti da parte: tirare avanti con gli studi o investirli in un viaggio a Londra. “Fu così che capii che il mio futuro non era in Italia”. Oggi Felice Terracciano, 24enne originario di Pozzuoli, vive e lavora in, dove insieme a uno sceicco gestisce undi: “Vogliamo portare la tradizione in tutto il golfo ...