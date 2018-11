In Italia benzina più cara che in Francia : "L'alto livello dei prezzi dei carburanti rispetto alla grande maggioranza degli altri Paesi europei è sempre stato uno degli elementi di svantaggio competitivo per l'economia dell'Italia dove l'88% ...

In Italia benzina più cara che in Francia : "L'alto livello dei prezzi dei carburanti rispetto alla grande maggioranza degli altri Paesi europei è sempre stato uno degli elementi di svantaggio competitivo per l'economia dell'Italia dove l'88% ...

Gilet gialli? In Italia la benzina è più cara dell'11 - 4% rispetto alla Francia : In Francia la protesta del caro carburant i ha portato i Gilet gialli a protestare bloccando il Paese, con conseguenti incidenti e scontri: si contano un morto e più di 400 feriti, di cui 14 gravi. Ma ...

Quanto costa la benzina in Francia e in Italia : Il prezzo medio nel mondo nello stesso periodo è stato di 1.41 euro. In Italia, dati al 12 novembre, un litro di benzina costa 1,65 euro. Da agosto a oggi il picco è stato raggiunto il 22 ottobre: 1,...

Report - Federico Ruffo a Storie Italiane : “Sono scivolato sulla benzina” : Federico Ruffo di Report: il racconto drammatico delle minacce a Storie Italiane Ha scelto i microfoni di Storie Italiane il giornalista di Report, Federico Ruffo, che alcuni giorni fa è stato minacciato. Nel salotto di Eleonora Daniele oggi in diretta su Rai1 il giornalista ha raccontato la drammatica vicenda, affermando di essersi svegliato in piena notte a causa di un forte rumore proveniente da un’altra stanza, che ha scambiato per la ...

Da Malta benzina e bussole per dirottare migranti in Italia : "La Guardia costiera maltese ha intercettato una imbarcazione con 13 immigrati a bordo: anziché portarla al sicuro ha fornito all'equipaggio una bussola per indicare la rotta verso l'Italia. Poi ha dato acqua, due taniche di benzina e giubbotti di salvataggio di marca "Mecca Marine", azienda maltese e che produce anche le uniformi della Marina de La Valletta. L'imbarcazione con 13 persone è quindi arrivata a Lampedusa, dove gli immigrati (dieci ...

Caro benzina e maltempo non spaventano gli Italiani : in 5 milioni in viaggio : Rispetto al ponte di Ognissanti dello scorso anno per un pieno di verde si spendono oggi 9,8 euro in più, per un pieno di...

Italia - in forte aumento spesa per benzina e gasolio auto : Nei primi nove mesi del 2018 la spesa degli Italiani per l'acquisto di benzina e gasolio auto è stata di ben 43,7 miliardi . Il dato viene rivelato dal Centro Studi Promotor , ed evidenzia un ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : calma sulla rete carburanti Italiana : calma sulla rete carburanti italiana: non si registrano oggi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi praticati con lieve tendenza alla salita. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,668 euro/litro, con i diversi marchi che ...