Il viaggio di Kilimangiaro | anticipazioni domenica 18 novembre 2018

TV - Rai3 : “Kilimangiaro” - il viaggio come emozione e avventura : Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione del “Kilimangiaro” in onda domenica 21 ottobre alle 15.30 su Rai3, per divulgare e divertire. Ospiti di Camila Raznovich le star della scherma Alice Volpi e Mara Navarria, medaglie d’oro agli ultimi mondiali. Nello studio di Saxa Rubra ci saranno anche la biologa marina Mariasole Bianco per conoscere l’importanza della biodiversità, Martina ...