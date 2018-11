Il Total Black Friday di MediaWorld inizia col botto con S9 Plus a 499 Euro

Annunciati i concerti di Young Signorino dopo l’uscita dell’EP Total Black : info e biglietti in prevendita : I concerti di Young Signorino arrivano dopo il rilascio del nuovo Ep, Total Black, con il quale è tornato in musica dopo le nozze che ha causato la rottura con il management. In poco tempo, Paolo Caputo è diventato uno dei fenomeni musicali del 2018, ma la sua musica circola in rete già da due anni con un numero di followers sempre crescente sul suo canale YouTube e sul suo profilo Instagram. In questi ultimi mesi, il pubblico si è ampliato ...