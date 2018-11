Il senso di colpa del dottor ivago di Pierluigi Battista presentato a San

F1 - Mondiali 2018 : La Ferrari con meno potenza in Russia. Colpa di un sensore? : Sono state tante le teorie relativamente al guadagno di potenza della Ferrari rispetto alla Mercedes nel corso del Mondiale 2018 di Formula Uno. Un tema che ha tenuto a lungo banco e secondo alcune indiscrezioni di Auto Motor und Sport il vantaggio della Rossa era quello di sfruttare un sistema con due batterie per l’accumulo dell’energia. La FIA avrebbe invitato allora il costruttore italiano a montare un secondo sensore e in Russia ...

F1 – Hamilton vince in Russia ai danni di Bottas - Lewis divorato dal senso di colpa : “decisione difficile per me” : Lewis Hamilton parla nel post gara del Gp di Russia: il britannico della Mercedes commenta la sua discussa prestazione sul circuito di Sochi Lewis Hamilton vince il Gp di Russia, ma ha bisogno della complicità di Valtteri Bottas per farlo. Il finlandese della Mercedes ha ceduto infatti il posto al compagno di box, che ha collezionato al contrario la settantesima vittoria in carriera, mettendo una seria ipoteca sul titolo mondiale piloti. ...

Pasternak-ivago e quel poetico "senso di colpa" : Non sarà bello dirlo, ma possiamo dirlo: quella volta aveva ragione Stalin. Sì, aveva ragione Stalin quando definì Boris Pasternak 'abitante delle nuvole'. I dittatori sono sempre un po' più avanti ...

Piezzecore : senso di colpa ti friggo via : Questa mattina alle 7,30 affettavo melanzane con la mandolina (misura 5 mm), alle 8,30 le friggevo – scusate condomini!- mentre, nel fornello accanto, un sugo di pomodoro pippiava con allegria. Alle 9 assemblavo una promettente parmigiana che stasera cuocerò prima di cena. E anche per oggi il Senso di colpa l’abbiamo messo a posto. Sono stata una madre parecchio assente, non posso nasconderlo. Quando i miei bambini erano piccoli facevo orari ...

LORY DEL SANTO : “MIO FIGLIO LOREN SI È SUICIDATO”/ "Ho un solo senso di colpa" - ma è bufera sul GF Vip : LORY del SANTO “MIO FIGLIO LOREN si è SUICIDATO”: la rivelazione choc a Verissimo. Il dramma avvenuto un mese fa e la decisione di entrare comunque al Grande Fratello Vip. (Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:42:00 GMT)

Lory del Santo parla del figlio Loren - morto suicida : "Ho un solo senso di colpa : l’ultima volta che ci siamo visti non gli ho detto 'ti voglio bene'" : "Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. Ho un solo senso di colpa: l'ultima volta che ci siamo visti non gli ho detto 'ti voglio bene' anziché baciarlo e basta. Niente altro". Lory del Santo ha deciso di non tenere più per sé il dolore e raccontare, in un'intervista rilasciata a Verissimo, il suo ...