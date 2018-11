Il Segreto anticipazioni | Il Generale Perez De Ayala getta scompiglio a Puente Viejo

Anticipazioni Il Segreto : Julieta si getta tra le braccia di Fernando Mesia : Nuovo spazio dedicato all'appassionante telenovela iberica Il Segreto, prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra, e sempre caratterizzata da colpi di scena. Nelle puntate che il pubblico italiano avrà modo di guardare nelle prossime settimane Julieta Uriarte entrerà nuovamente in conflitto con il perfido marito Prudencio Ortega. Tutto avrà inizio quando la nipote di Consuelo, dopo aver trascorso una notte di passione con il fratello di ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Julieta farà l’amore con Prudencio : Julieta non prova attrazione, nè sentimento per il marito. Dalle anticipazioni sulle puntate spagnole de’ Il Segreto scopriamo però che si unirà a lui carnalmente. Il suo amato Saul è morto e Fernando ne è colpevole. Francisca inoltre ha incaricato proprio il Mesia, almeno così sembra, a sostituirla durante la sua assenza da Puente Viejo. Come reagirà il più giovane degli Ortega a questo impensato dono della moglie? Il Segreto, ...

Il Segreto - anticipazioni al 23/11 : il ritorno del Generale a Puente Viejo : Lunedì 19 novembre inizia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola, 'Il Segreto' che vede il ritorno nel paese di Puente Viejo del Generale. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino al 23 novembre rivelano che il rapporto tra Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) diventa sempre più complesso al punto che il Castaneda si dimostra pronto a lasciare la famiglia. Saul, dal canto suo si reca in prigione a fare ...

Il Segreto anticipazioni : PRUDENCIO geloso di JULIETA e FERNANDO : Nelle prossime settimane, a Il Segreto, JULIETA Uriarte (Claudia Galan) deciderà “stranamente” di consumare il suo matrimonio con PRUDENCIO Ortega (Josè Milan). Eh sì: certa che l’amato Saul (Ruben Bernal) sia morto a causa del presunto “sodalizio” stretto tra FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) e Francisca Montenegro (Maria Bouzas), la nostra protagonista si trasferirà nuovamente alla villa e capirà di doversi ...

Anticipazioni Il Segreto lunedì 19 novembre : Emilia ferisce la sensibilità di Alfonso : Intrighi, sospetti, piani diabolici: è quanto svelano le nuove Anticipazioni della soap iberica Il Segreto. In questo articolo tratteremo gli spoiler della puntata pomeridiana che sara trasmessa lunedì 19 novembre su Canale 5. Vedremo Prudencio Ortega preparare una vendetta nei confronti della consorte e di Saul, il suo amante. Nel frattempo i coniugi Castaneda si troveranno ad affrontare le conseguenze post-carcere. Emilia sarà sempre più ...

Anticipazioni Il Segreto - martedì 20 novembre doppio appuntamento : torna Perez De Ayala : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni della soap iberica "Il Segreto". In quest'articolo ci soffermeremo sulle puntate che andranno in onda martedì 20 novembre su due canali Mediaset diversi: l'appuntamento pomeridiano verrà trasmesso su Canale 5 dalle ore 16:20, mentre quello serale sarà su Rete 4 dalle ore 21:25. Dagli spoiler si apprende che Alfonso, convinto di essere ormai diventato un peso per Emilia, penserà di lasciare Puente Viejo, ...

Anticipazioni - Il Segreto : Marcela teme di essere nuovamente tradita da Matias : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le Anticipazioni delle prossime puntate italiane, si soffermano su Marcela Del Molino interpretata dall'attrice spagnola Paula Ballesteros. La donna temerà che il marito possa nuovamente tradirla con Beatriz, qualora tornasse a Puente Viejo. Una preoccupazione, che aumenterà quando vedrà Isaac tra le braccia di Elsa. ...

Anticipazioni Il Segreto dal 21 al 23 novembre : Raimundo parte per una località ignota : Come vedremo nelle puntate della soap Il Segreto che saranno trasmesse su canale 5 a cavallo tra mercoledì 21 e venerdì 23 novembre, a Puente Viejo il generale Perez De Ayala seminerà agitazione e preoccupazione tra gli abitanti del paesino iberico. L’uomo sarà determinato a scoprire dove è finita Francisca Montenegro e, inoltre, non perderà occasione di punzecchiare e umiliare la povera Fe Perez. Nel frattempo, i coniugi Castaneda metteranno in ...

Anticipazioni - Il Segreto : Hipolito trova Gracia - Fernando ingannato da Maria : Le Anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto, in onda da lunedì 19 a venerdì 23 novembre, svelano che Fernando Mesia apprenderà che Maria gli ha mentito sul matrimonio con Gonzalo. Julieta, intanto, riceverà i documenti per l'annullamento delle sue nozze, mentre Hipolito e Gracia si ricongiungeranno in Svizzera. Il Segreto: Fernando tradito da Maria Elsa vedrà Antolina trattare male Consuelo, tanto da arrabbiarsi moltissimo. Julieta, ...

Il Segreto anticipazioni : cosa succederà a METÀ DICEMBRE 2018 : Che cosa succederà nella sfortunata Puente Viejo nelle puntate de Il Segreto in onda intorno a METÀ DICEMBRE 2018? Scopriamolo insieme attraverso il nostro consueto post che ricapitola le anticipazioni principali della telenovela spagnola: Julieta e Saul tentano di fuggire Julieta (Claudia Galan) rischierà di tornare in carcere, dopo il ritrovamento di un suo fazzoletto nella fossa in cui era stato sepolto il padre Ignacio (Juan Carlos Vellido). ...

Anticipazioni Il Segreto : Marcela teme di poter essere tradita di nuovo dal marito : Nelle prossime puntate italiane della soap Il Segreto ci sarà una ventata d’aria fresca a Puente Viejo dopo l’ingresso di tre nuovi personaggi. Tutto avrà inizio quando entreranno in scena Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), Elsa Laguna (Alejandra Meco) e Antolina (Maria Lima). Le Anticipazioni ci rivelano che, a seguito dell’arrivo delle new entry, Marcela Del Molino avrà una crisi ripensando a ciò che è accaduto in passato tra suo marito Matias ...

Il Segreto - Emilia non vuole più saperne di Alfonso : anticipazioni trame dal 19 al 23 novembre : Proseguono incessantemente le vicende raccontate dalla soap opera spagnola Il segreto, le cui trame a volte oscure e spesso misteriose si dipanano nella apparentemente placida e sonnacchiosa cittadina immaginaria di Puente Viejo – che sembra appunto fin troppo tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili. La storia non risparmia colpi di scena, morti, intrighi, amori leciti e clandestini nonché, ça va sans ...

Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 23 novembre : Fe pronta a uccidere Pérez : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Pérez De Ayala provoca tutti gli abitanti di Puente Viejo, Fe reagisce ma viene fermata in tempo Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Pérez De Ayala torna a Puente Viejo in abiti civili, gettando sempre più nello sconforto gli abitanti. Il generale ha intenzione di provocare tutti gli abitanti di Puente Viejo, Fe reagisce ma viene fermata in tempo.