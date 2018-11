Il piano di Lega e M5S | così la nuova Tim renderà più facile le nozze delle Reti 

Porto di Trieste rafforza legame con Baviera. Ampio piano investimenti ferroviari : Si rafforzano i legami ed i collegamenti fra il Porto di Trieste e la Baviera , con lo scalo giuliano che si candida al ruolo di "hub privilegiato" nel Mediterraneo e sulla Nuova Via della Seta , One ...

Geox - Moretti Polegato : nuovo piano per importante discontinuità : Roma, 13 nov., askanews, - Via libera del consiglio di amministrazione della Geox al piano strategico 2019-2021. Il piano, afferma il presidente e fondatore Mario Moretti Polegato, 'segna una fase di ...

Il piano Uefa contro la Superlega : gare di Champions nel weekend e più soldi : L'Uefa ha un piano per far mettere l'idea Superlega da parte ai club con una nuova Champions League. L'articolo Il piano Uefa contro la Superlega: gare di Champions nel weekend e più soldi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Legambiente : 'Servono risorse per un piano di riduzione del rischio idrogeologico' : Per questo chiediamo che vengano stralciate tali norme mettendo la parola fine alla politica dei condoni. Al tempo stesso bisogna mettere in campo un concreto programma per la prevenzione di frane e ...

La Lega stufa dei 5 Stelle. E c'è chi invoca il piano B : 'Dobbiamo tirare avanti qualche altro mese'. È più o meno da una settimana che Matteo Salvini risponde così a sottosegretari di Stato e presidenti di Commissione che lo chiamano preoccupati chiedendo ...

Prescrizione - la Lega prepara un contro piano. Ma Di Maio : «Nessuna intenzione di cambiare posizione» : Salvini e il capo politico dei 5 Stelle si vedranno al rientro dai rispettivi viaggi insieme con Conte. La Lega contro i pentastellati: «Hanno tirato fuori un emendamento che incarna la dottrina Davigo: uno può stare sotto processo per tutta la vita»

Una delegazione della Carbosulcis in missione in Canada - dove c'è un grande interesse per il progetto ARIA - piano di riconversione della ... : L'ambasciatore Claudio Taffuri ha mostrato particolare interesse per le iniziative che riguardano l'Isola, in special modo il Sulcis, dove l'unione fra tradizione, scienza e tecnologia rappresentata ...

SPY FINANZA/ Il piano della Lega per far pace con l’Ue e rompere con M5s : Nonostante le apparenze, tra Lega e M5s i rapporti non sono buoni e il Carroccio potrebbe approfittare di due situazioni per egemonizzare l'esecutivo Conte (Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 06:02:00 GMT)RIPRESA?/ Spesa, la formula che trasforma il reddito di cittadinanza in un’occasione, di M. ArtibaniITALIA FUORI DALL'EURO?/ Rinaldi: occhio al bluff dei paesi del Nord

Lega Serie A - il piano di Miccichè : "Il nuovo a.d. entro 20 giorni" : Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Gaetano Micciché, in un'intervista esclusiva a Sky Sport, spiegando che la nuova figura serve "per dare un'organizzazione dell'azienda più moderna, ...

CONSULTA - CAPPATO E DJ FABO/ Il piano dei giudici e di M5s per legalizzare l'eutanasia : Con il rinvio della sentenza sul caso dj FABO, la CONSULTA ha chiesto una legge che abolisca l'articolo 580 del Codice penale. Ossia depenalizzi il suicidio assistito. PAOLA BINETTI(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 06:08:00 GMT)BIOTESTAMENTO/ Altro che fine vita, Così "muore" la fiducia tra medico e paziente, di C. BellieniBIOTESTAMENTO/ Legge sulle Dat, l'errore di mettere la medicina al servizio della morte, di R. Colombo

Volley - i migliori italiani della seconda giornata di Superlega. Zaytsev diventa Thor - Giannelli delizia - bentornato piano : Nel weekend si è disputata al seconda giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito le pagelle degli italiani che si sono messi maggiormente in vista nel corso del fine settimana. IVAN Zaytsev: 10. Prestazione inverosimile dello Zar che si scatena e si carica sulla spalle una Modena andata clamorosamente in difficoltà sul campo di Castellana Grotte. L’opposto domina mettendo a segno 30 punti (65% in ...

SCENARIO/ Il nuovo piano del Pd : un ribaltone di M5s per prendere il posto della Lega : Il rapporto Di Maio-Salvini si è indebolito anche a causa dell'inconsistenza delle opposizioni, FI e Pd. Che spera ancora, a suo modo, in un "ribaltone" di M5s. UGO FINETTI(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 06:01:00 GMT)ACCORDO Lega-M5S/ L'armistizio che apre uno scontro lungo 7 mesi, di A. FannaCRISI DI GOVERNO?/ Folli: il Nord avverte Salvini, con M5s l'Italia affonda

Sergio Mattarella - Roberto Fico e il Pd - il retroscena dalla pancia della Lega : il piano osceno : 'Siamo noi a essere temuti a Roma come a Bruxelles , non i Cinque Stelle'. Matteo Salvini ha una sola certezza: i burocrati dell'Unione europea vogliono far fuori solo la Lega . Per il resto, chiunque ...

Coree : piano per collegare strade - treni : Le due Coree avvieranno a fine novembre o inizio dicembre un piano congiunto per modernizzare ed eventualmente collegare le reti ferroviarie e stradali. Tra i risultati dei colloqui di alto livello tenuti a Panmunjom, figurano l'ipotesi di discutere entro ottobre l'invio di un'unica delegazione ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 e di poter co-ospitare l'edizione estiva nel 2032. Nell'ambito delle riunioni a livello di Croce Rossa, a novembre ci ...