Il partito del pattume

partito il risiko delle Fondazioni : Per le Fondazioni suona il valzer delle fusioni. A scendere per prime in pista sono due enti piemontesi: il consiglio generale della Fondazione Crc, Cassa di risparmio di Cuneo, e il comitato d'...

I militanti cantano inno nazista. Bufera sul partito della Merkel : Era la sera dell'anniversario della Notte dei Cristalli, uno dei giorni più bui della storia tedesca, quella dei pogrom nazisti contro gli ebrei nel 1938. E alcuni giovani militanti del movimento ...

Pd - fonti del partito : ipotesi primarie il 3 marzo : Le primarie per la segreteria del Pd potrebbero svolgersi domenica 3 marzo, secondo quanto appreso da fonti del partito, e non a febbraio come era stato precedentemente indicato. Domenica 24 febbraio ...

Joseph Daul - il discreto e potente presidente del partito Popolare Europeo : È la persona che di fatto sceglie il presidente della Commissione europea e un fidato consigliere di Angela Merkel, ma non è un politico come gli altri

Elezioni europee 2019 - sondaggi : in Francia il partito di Marine Le Pen supera quello del presidente Macron : È testa a testa in Francia nelle intenzioni di voto per le Elezioni europee del prossimo maggio tra il Rassemblement national e La République en marche, con il partito di Marine Le Pen in vantaggio rispetto a quello del presidente Emmanuel Macron. Secondo un sondaggio Elabe condotto per Bfmtv, il RN di Le Pen, alleata del vicepremier Matteo Salvini, raccoglie il 20% del consenso, con un aumento dello 0,5% rispetto a maggio scorso, contro il ...

Lo stato (politico) del partito popolare europeo : Manfred Weber è stato eletto come candidato del Partito popolare europeo – il cosiddetto Spitzenkandidat – alle elezioni europee con il 79 per cento dei voti dei delegati. Il verdetto era scontato visto che Weber, attuale capogruppo bavarese del Ppe al Parlamento europeo, aveva l'appoggio di oltre 2

Manfred Weber è il candidato del partito Popolare Europeo alla presidenza della Commissione Europea : Il Partito Popolare Europeo (PPE) ha scelto Manfred Weber come Spitzenkandidat alla presidenza della Commissione Europea in vista delle elezioni del Parlamento Europeo che si terranno in maggio. Weber, bavarese, è l’attuale capogruppo del PPE in Parlamento e nei mesi scorsi aveva

L’europarlamentare del M5S Marco Valli si è sospeso dal partito dopo che si è scoperto che aveva mentito sul curriculum : Marco Valli, eurodeputato del Movimento cinque stelle, si è autosospeso dal suo partito dopo che il Sole 24 Ore aveva scoperto che in campagna elettorale aveva detto di essere laureato in Economia aziendale, cosa non vera. Il gruppo europeo del Movimento 5

Palazzo Magno - dal PD gli auguri ai consiglieri eletti del partito : ... ribadendo la fiducia e la consapevolezza che l'imminente Congresso, sia nazionale che regionale, concludono dal partito dovrà rappresentare l'opportunità per un forte rilancio dell'azione politica e ...

La consigliera comunale Antonella Russo del partito Democratico - precisa qual è la sua posizione sul Salva Messina : La consigliera comunale Antonella Russo del Partito Democratico, nel corso di una intervista realizzata da Messinaindiretta.it, precisa qual è la sua posizione sul Salva Messina ed afferma : 'più che ...

Sergio Mattarella - l'incubo default fa crescere il partito del Quirinale : chi c'è dietro le lettere del Colle : Il Quirinale porta avanti un impegno costante di unità del Paese, non può permettersi di rompere con nessuno, tantomeno con il mondo industriale del Nord-est, terrorizzato dalle continue oscillazioni ...

Si muove il partito del presidente : sponda per gli industriali vicini alla Lega : Roberto ScafuriRoma Non è la prima, non sarà l'ultima. La lettera di "raccomandazioni" sulla manovra del presidente Mattarella al governo gialloverde è un "avvertimento" e, allo stesso tempo, un segnale a quel diffuso "partito del presidente" che trova, anche all'interno della stessa alleanza e del Consiglio dei ministri, dei traballanti o sicuri assertori, sia pure oggi in grave difficoltà. Ecco perché lo strumento della lettera, uno dei pochi, ...

Maurizio Martina potrebbe candidarsi alla segreteria del partito Democratico : Dopo aver rassegnato le dimissioni, dando così il via formale al percorso congressuale, l'ex segretario Maurizio Martina fa sapere di star valutando di candidarsi nuovamente alla guida del Partito Democratico. Deciderà nei prossimi giorni se far parte del nutrito gruppo di pretendenti alla segreteria PD.Continua a leggere