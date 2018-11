Il Papa pranza coi poveri | Il vostro dolore sovrastato dal frastuono dei

ilgiornale

: Oggi il Papa pranza con 3000 bisognosi, in occasione della giornata dei poveri.... è come...?????? andare alla messa d… - Ringhio42525818 : Oggi il Papa pranza con 3000 bisognosi, in occasione della giornata dei poveri.... è come...?????? andare alla messa d… - voceditalia : Il Papa domenica pranza con tremila poveri, feste ovunque - vittoriogiugni : Il Papa domenica pranza con un gruppo di 3.000 poveri in Vaticano....dopo il pranzo il miracolo: diventeranno tutti… -

(Di domenica 18 novembre 2018) "Il grido deidiventa ogni giorno più forte, ma ogni giorno meno ascoltato,daldi pochi ricchi, che sono sempre di meno e sempre più ricchi. Il credente tende la mano, come fa Gesù con lui".A esprimersi attraverso queste parole, durante l'omelia di oggi, è statoFrancesco, che ha attaccato quel "dei ricchi". Questo rumore sarebbe in grado di "sovrastare" le richieste provenienti dalle persone meno fortunate."Davanti alla dignità umana calpestata - ha detto Bergoglio, scegliendo per quest'appello proprio la giornata di oggi, che è mondialmente dedicata al tema della povertà - spesso si rimane a braccia conserte oppure si aprono le braccia, impotenti di fronte all'oscura forza del male. Ma il cristiano non può stare a braccia conserte, indifferente, o a braccia aperte, fatalista, no". Ma chi sono questi "" cui ha fatto riferimento l'ex ...