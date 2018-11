agi

: Il M5s ha commentato il crollo della qualità della vita registrato a Roma - Agenzia_Italia : Il M5s ha commentato il crollo della qualità della vita registrato a Roma - OpinionDispens1 : @NessunoDiretto @matteorenzi Ho scritto 'dovresti', non ho usato imperativi. Detto ciò, Renzi ha commentato la cosa… - RebeccaBarbato4 : RT @fraippolito: «La situazione è grave», la strategia di #Savona è fallita. L’ideologo dell’avanti tutta ha visto smontato il suo teorema:… -

(Di domenica 18 novembre 2018) "Il lavoro che portiamo avanti per Roma è strutturale e va a incidere su problematiche incancrenite in decenni di mala gestione e incuria a dannocollettività. Abbiamo preso questo impegno con coraggio, consapevoli che non sarebbe bastato un giorno, un mese o un anno per cambiare la città, ma altrettanto convinti che la strada che abbiamo intrapreso sia l'unica capace di riportare le cose al giusto posto e far rinascere davvero Roma. Grazie al miliardo e oltre di investimenti in opere pubbliche e progetti diamo oggi quella spinta propulsiva di cui la capitale aveva bisogno per correre, sulla strada giusta". Lo dichiara il capogruppo M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti, in merito all'indagine sulla qualitànelle province italiane realizzata da Italia Oggi con l'Università La Sapienza di Roma, in edicola domani, ...