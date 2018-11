Il derby è del Dose

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata : Siena - vittoria da brivido nel derby del Porta Elisa! - IlSussidiario.net : Risultati Serie C: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite previste oggi, domenica 18 novembre 2018, nei gironi A e B.

Parma-Sassuolo - pronostico : probabile un pareggio nel derby della 13ª giornata di Serie A : Parma-Sassuolo sarà il lunch match di domenica 25 novembre, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A. Il derby emiliano sarà una delle partite più interessanti del campionato, perché entrambe le squadre sono più o meno sullo stesso livello tecnico separate solamente da due punti in classifica. Il risultato più probabile sarà un pareggio o in alternativa la vittoria dei padroni di casa. Numeri e precedenti tra Parma e ...

Costanzo : Abramo ha perso il "derby" per la Presidenza della Regione con Occhiuto : Annesso ci sarà il Museo della Scienza. Catanzaro: viviamo di ricordi, il Politeama, il San Giovanni. E' stato questo un innocente 'gioco' che ci permette di dire che la 'Catanzaro da bere' di Sergio ...

Premier League - il derby di Manchester è del City : Guardiola ferma la corsa di Mourinho : Si è concluso il derby di Manchester valido per la giornata di Premier League, il City ha superato lo United, il tecnico Guardiola ha vinto il duello con Mourinho e conquistata la vetta della classifica. Vantaggio dei padroni di casa con David Silva, ad inizio del secondo tempo il raddoppio da parte di Aguero. Il Manchester United accorcia le distanze con Martial su calcio di rigore, nel finale Gundogan chiude definitivamente i conti, ...

Serie C : derby dell'Umbria in arrivo tra Ternana-Gubbio. Domenica diretta radio dalle 18.25 su RGM : ... che sarà diretta da Daniel Amabile della sezione di Vicenza, Domenica a partire dalle 18.25 sulle frequenze di RGM Hit radio o sul canale 604 del Digitale Terrestre con "diretta Sport" e a seguire "...

Cina e Usa - il derby della leadership globale può portare alla guerra fredda : I cinesi vogliono solo una posizione nel mondo che corrisponda alla loro quota del Pil mondiale. Non credo poi possa nascere una nuova guerra fredda. La Cina non ha un blocco di alleati come lo aveva ...

Volley – Le sensazioni degli uomini della Revivre Axopower Milano in vista del derby con Monza : Clevenot e Kozamernik in coro: le sensazioni degli uomini della Revivre Axopower Milano in vista della sfida di domenica contro Monza Si avvicina nel migliore dei modi al derby la Revivre Axopower Milano che, rilanciata in classifica con due vittorie consecutive, prepara la sfida contro Monza di domenica 11 novembre al PalaYamamay di Busto Arsizio. Il successo in terra ciociara contro Sora ha rafforzato le sicurezze della formazione di ...

L’Espresso su Milan-Inter - derby del fair play finanziario : diverso trattamento da parte dell’Uefa : Manica larga, manica stretta «Un altro derby vinto dall’Inter, come quello di due settimane fa». Scrive così L’Espresso, in edicola da ieri, sul rapporto tra i due club di Milano e il fair play finanziario. Il settimanale italiano, parte del consorzio che ha lavorato all’inchiesta Football Leaks 2.0, racconta come la Uefa sia stata decisiva in questa vittoria. Anzi, la confederazione si è comportata in modo imparziale. ...

Galatasaray-Fenerbahce finisce in rissa : vera e propria caccia all’uomo al termine del derby di Istanbul [VIDEO] : Galatasaray-Fenerbahce finisce in rissa. I padroni di casa conducevano 2-0, poi la rimonta degli ospiti, propiziata da un rigore di Valbuena. Nel finale, il derby è esploso con una rissa furibonda dopo il triplice fischio dell’arbitro Firat Aydinus. Pugni e calci, una vera e propria caccia all’uomo su tutto il campo. Il parapiglia ha prodotto tre espulsi: Ndiaye, Jailson e Roberto Soldado e alla fine le forze dell’ordine ...

Champions League Pallavolo femminile - derby Imoco-Savino Del Bene - la Igor pesca il Cannes : ecco tutti i gironi : CEV Volleyball Champions League: a Budapest il sorteggio dei gironi. Derby Imoco-Savino Del Bene nella Pool D, la Igor pesca il Cannes Derby italiano tra Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene ...

Champions League Pallavolo femminile – derby Imoco-Savino Del Bene - la Igor pesca il Cannes : ecco tutti i gironi : CEV Volleyball Champions League: a Budapest il sorteggio dei gironi. Derby Imoco-Savino Del Bene nella Pool D, la Igor pesca il Cannes Derby italiano tra Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, il Cannes di Noemi Signorile e Luna Carocci per l’Igor Gorgonzola Novara. Sono i risultati del sorteggio dei gironi di CEV Volleyball Champions League, effettuati oggi a Budapest. Nella Pool D, oltre alle due formazioni italiane, ...

Il "Clasico" Boca-River sarà derby del Sudamerica : Boca-River, in rigoroso ordine alfabetico, non è una sfida tra due squadre di calcio, ma letteratura applicata allo sport. Trovare i due club di Buenos Aires nell'inedita finale di coppa Libertadores, la Champions league Sudamericana, significa aggiungere una nuova pagina nel libro delle emozioni. Per capire di cosa si tratta è necessario aprire quel libro e raccontarne qualche pagina, prendendo in prestito ad esempio Hugo Gatti, portiere ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : impresa Gherdeina sul campo del Jesenice - bene Ritten contro lo Zeller Eisbaren - rinviati i derby italiani Vipiteno-Fassa e Cortina-Milano : Si è conclusa da poco la 14ma giornata del campionato europeo di Alps League 2018-2019. Tra le squadre italiane scese in campo sorprende l’impresa di Gherdeina, uscita vittoriosa in terra slovena dalla sfida contro l’HDD SIJ Acroni Jesenice per 3-1. bene anche Ritten che supera senza troppi patemi lo Zeller Eisbaren con il risultato di 7-4. Rinviata per maltempo su disposizione del sindaco Cortina-Milano, così come Vipiteno-Fassa con ...