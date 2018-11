I due primi ballerini della Scala al Damus | Marta Romagna e Alessandro Grillo raccontano

Cina - arrivano i primi due conduttori di news artificiali : lavorano 24 ore al giorno [VIDEO] : L’agenzia di stampa statale cinese Xinhua ha svelato i suoi nuovi conduttori AI, due futuristici conduttori creati da immagini umane che leggono le notizie utilizzando voci sintetizzate. Uno dei due conduttori parla inglese ed è basato sulla figura di Zhang Zhao, conduttore in carne ed ossa di Xinhua, mentre l’altro, che parla cinese, è modellato sul collega Qiu Hao. Secondo i report di Xinhua e South China Morning Post, i due conduttori sono ...

ATP Finals 2018 : Federer e Djokovic - primi allenamenti a Londra. Roger prova il rovescio a due mani : Il numero 3 del mondo, alla sua 16esima partecipazione alle Finals , record, è a caccia della sua settima corona di Maestro , record, . Djokovic, allenamento con Anderso n Allenamento con il sorriso ...

Il duetto di Eros Ramazzotti e Jovanotti è In primo piano?Primi spoiler sulla collaborazione : In primo piano è il duetto di Eros Ramazzotti e Jovanotti? Queste le indicazioni che arrivano dal profilo Instagram di Marica Pellegrinelli, moglie di Ramazzotti, che avrebbe anticipato qualcosa in più sulla collaborazione in Vita ce n'è, in arrivo sul mercato a partire dal 23 novembre. Nella stories pubblicata dalla signora Ramazzotti, compare quello che potrebbe essere un ipotetico display del suo cellulare dal quale starebbe ascoltando In ...

Mbappé è il calciatore più costoso al mondo : solo due italiani tra i primi 50 : E’ Kylian Mbappé il giocatore più caro al mondo. E’ il risultato di una ricerca del Cies Football Observatory ripresa da France Football. Il gruppo di ricerca pubblica studi e analisi statistiche sul mondo del calcio e aggiorna periodicamente la graduatoria dei giocatori più costosi del globo utilizzando un apposito algoritmo. MBAPPE’ PRIMO PER VALORE […] L'articolo Mbappé è il calciatore più costoso al mondo: solo due ...

Emanuela e Mirella due scomparse - una sola pista. Lunedì i primi risultati del Dna : Una curiosità emerge anche dagli annali della cronaca nera romana. A poca distanza, in via Tagliamento abitava la vittima di un altro delitto irrisolto; Wilma Montesi ritrovata cadavere su una ...

Ossa ritrovate a Roma forse di due personeI primi esami : "Lo scheletro è di una donna" : Potrebbero appartenere a due persone differenti le Ossaritrovate in un edificio adiacente al Palazzo della Nunziaturavaticana. Un primo esame delle Ossa trovate su cui si sta indagando confermerebbe che si tratterebbe di un corpo di donna

Cast e personaggi de Il Trono di Spade 7 - su Rai4 dal 29 ottobre : anticipazioni primi due episodi : Cast e personaggi de Il Trono di Spade 7 arrivano da stasera, 29 ottobre, su Rai4. Dopo la messa in onda sul canale satellitare Sky Atlantic, la penultima stagione della pluripremiata serie HBO sbarca finalmente in chiaro. In questi nuovi episodi, Cersei Lannister è la nuova regina dei Sette Regni, affiancata dal fidato fratello Jaime, ma anche da Qyburn e Ser Gregor Clegane. E valuta un'alleanza con il nuovo Re delle Isole di Ferro Euron ...

Grey’s Anatomy 15 su FoxLife dal 29 ottobre : video anteprima dei primi due episodi : Finalmente l’attesa è finita e domani, nel prime time di FoxLife, farà il suo debutto Grey’s Anatomy 15. Al centro dei nuovi episodi ci sarà l’amore e, in particolare, la possibilità che Meredith metta da parte quello che è successo con il suo amato Derek e torni a vivere e, soprattutto, ad amare. Dopo aver visto Karev ormai sistemato, o quasi, e Amelia e Owen mettere insieme una sorta di famiglia, cosa ne sarà adesso di ...

Cristina D’Avena duetta con Fabrizio Moro - Carmen Consoli e Shade : i primi 8 ospiti di duets Forever : Cristina D'Avena duetta con Fabrizio Moro nel nuovo album Duets Forever. Il cantautore romano fa parte degli ospiti annunciati per la nuova serie di duetti nell'album Duets Forever, atteso a novembre con Warner Music. Dopo l'album Duets - Tutti cantano Cristina, l'artista torna con la seconda parte di quel progetto: Duets Forever - Tutti cantano Cristina verrà pubblicato il 23 novembre e conterrà 16 duetti con 16 cantanti italiani, 8 dei ...

Cristina D’Avena duetta con Alessandra Amoroso e i The Kolors nel nuovo album duets Forever : annunciati i primi 4 nomi : Il 23 novembre verrà pubblicato "Duets Forever", il nuovo album di Cristina D'avena che sarà il seguito dell'album "Duets-Tutti Cantano Cristina", certificato lo scorso anno disco di platino e arrivato in vetta alla classifica FIMI per le vendite. Questo nuovo album conterrà sedici nuovi duetti per dare vita ad altri brani storici dei cartoni animati più amati negli anni. Ieri sono stati annunciati i primi quattro nomi dell’album Duets ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : assegnati gli ultimi due titoli al maschile ed i primi due al femminile. Bronzo per Conyedo - out Dalma Caneva : Il medagliere dell’Italia si sblocca alla quarta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Lotta in corso di svolgimento a Budapest grazie alla medaglia di Bronzo di Abraham Conyedo nella categoria olimpica dei 97 kg. Peccato per la prima azzurra impegnata nella Lotta libera femminile, infatti Dalma Caneva è stata estromessa dal tabellone dei 68 kg ai quarti di finale dalla cinese Feng Zhou mancando anche il ripescaggio a causa della ...

Rocco Schiavone 2 / Anticipazioni prima puntata : 7-7-2007 e Pulvis et umbra i primi due episodi (17 ottobre) : Rocco Schiavone 2, Anticipazioni primi episodi 7-7-2007 e Pulvis et umbra. Un tuffo nel difficile passato per Rocco che parla della morte di sua moglie Marina(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 08:07:00 GMT)

Cast e personaggi di The Deuce 2 - James Franco torna su Sky Atlantic dal 15 ottobre : anticipazioni primi due episodi : Il Cast e personaggi di The Deuce 2 debuttano stasera, 15 ottobre, su Sky Atlantic. Si torna a New York negli anni Settanta, più precisamente nel 1977, con Eileen, Vince, Lori e tanti altri. La seconda stagione di The Deuce promette grandi momenti: dai sogni cinematografici di Candy, Lori, C.C. e Larry ai tentativi di Abby di fare finalmente qualcosa per migliorare la situazione delle ragazze nelle strade della Grande Mela; finendo per le ...

Basket - primi due punti in campionato per la Fiat : In un PalaVela che ha accolto 4816 paganti, la Fiat vince il suo primo match di campionato battendo l'Alma Trieste 86-74. Una vittoria che arriva dopo quattro sconfitte in fila, una in Supercoppa, due ...