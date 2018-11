I diplomati magistrali tra plenaria bis e concorso straordinario

Scuola : Snals-Confsal - grazie a sindacato gae riaperte per diplomati magistrali : Roma, 16 nov. (Labitalia) - "Un altro successo per il sindacato Snals-Confsal. La vittoria ottenuta[...]

diplomati magistrali - DMA : riapertura GaE atto di giustizia : Il coordinamento DMA Piemonte, all’indomani della nuova pronuncia del Consiglio di Stato che ha accolto la richiesta di indire una nuova adunanza plenaria sul caso dell’inserimento in Gae dei Diplomati magistrali, ha espresso la sua posizione in merito. Il provvedimento più giusto da prendere, per restituire serenità e dignità ai Diplomati magistrali, resta quello della riapertura delle graduatorie ad esaurimento. Nel frattempo la ...

diplomati magistrali - il Consiglio di Stato rivede la sentenza dello scorso anno : “Ripensare stop a ingressi in graduatoria” : Si riapre il caso dei Diplomati magistrali. Sembrava chiuso dopo la sentenza del Consiglio di Stato di un anno fa, che aveva negato il loro diritto all’assunzione aprendo le porte alla cancellazione dalle graduatorie e in alcuni casi addirittura al licenziamento in tronco. Invece adesso i giudici di Palazzo Spada ci hanno ripensato, o almeno potrebbero farlo: sulle 50mila maestre dovrà esserci una “rimeditazione”, con una nuova sentenza ...

Nuova plenaria per i diplomati magistrali : Colpo di scena! Un’altra plenaria per i diplomati magistrali. A poche ore di distanza dall’emanazione del bando di concorso straordinario esce una news clamorosa. La questione dell’esclusione dalle Gae tornerà Nuovamente ad essere discussa dai giudici di Palazzo Spada. La notizia viene diramata dallo stesso sindacato che ha chiesto il nuovo intervento al Consiglio di Stato. Stiamo parlando di ANIEF e dell’iniziativa ...

Trasformazione dei contratti ai diplomati magistrali dal 31 agosto al 30 giugno : Molti diplomati magistrali ricorrenti, soprattutto quelli che hanno sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con la famosa riserva, stanno contattando i loro legali di riferimento chiedendo se devono firmare una modifica al contratto di lavoro proposta dal dirigente scolastico, il quale, a sua volta, sostiene di agire sotto indicazione del Miur. A quanto è dato sapere, si tratterebbe di un addendum al contratto di lavoro, dove ...

Concorso diplomati magistrali : quando anche l’inglese è straordinario : Concorso straordinario per i diplomati magistrali – La questione della conoscenza delle lingue straniere è centrale per la società contemporanea; la scuola deve rispondere a questa esigenza e garantire un apprendimento efficace fin dall’infanzia. È per questo che il reclutamento degli insegnanti di inglese nella scuola primaria deve essere scrupoloso e attento. Concorso straordinario anche il nuovo Concorso straordinario per infanzia e ...

diplomati magistrali a indirizzo socio-psicopedagogico e scuola magistrale : I Diplomati magistrali, alla vigilia della pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta, si interrogano sulla validità dei diplomi a indirizzo socio-psicopedagico e sulla scuola magistrale triennale quali titoli validi alla partecipazione al concorso straordinario. A beneficio degli interessati riteniamo pertanto utile illustrare quanto richiamato nella normativa scolastica esistente circa la validità di abilitazione all’insegnamento ...

diplomati magistrali e tutela delle posizioni attuali : Molti Diplomati magistrali ci stanno segnalando di essere stati convocati dalle varie scuole per la nota che è arrivata da parte del ministero. Si tratta di quella in cui viene chiesto agli uffici scolastici regionale di monitorare i provvedimenti favorevoli all’amministrazione che siano stati applicativi della sentenza dell’adunanza plenaria. L’elenco delle sentenze è disponibile anche in Diplomati magistrali, nota ufficiale ...

diplomati magistrali - nota ufficiale Miur : adempimenti per il depennamento : Ultime notizie 21 ottobre 2018 Diplomati magistrali – Il Miur, attraverso la pubblicazione della nota n. 45988 del 17 ottobre 2018 (allegata in calce a questo articolo), chiarisce agli Uffici Scolastici Regionali come dar seguito all’art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18, ovvero come depennare i Diplomati magistrali che ricevono sentenza negativa al ricorso per l’inserimento nelle ...

diplomati magistrali : immissione in ruolo più veloce con incremento posti su OD : I Diplomati magistrali attendono la pubblicazione del regolamento del concorso straordinario. L’attenzione per l’evento è elevatissima. Si attende di conoscere i requisiti di accesso. Da questi dipenderà il numero dei partecipanti ammessi al concorso straordinario. Quelli più penalizzati di tutti sono i docenti del Sud a causa delle graduatorie strapiene. Sì teme che molti Diplomati magistrali possono restare esclusi da ogni ...

Mollicone interroga Bussetti su questione diplomati magistrali : L’onorevole Federico Mollicone di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione urgente sulla questione dei diplomati magistrali. Il Partito dell’onorevole Giorgia Meloni, oltre a Leu, è rimasto sempre fedele al credo che i diplomati magistrali hanno pieno diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Qualcuno potrebbe anche dire ‘barcollo ma non mollo’ in riferimento alla decisione assunta ...

Bussetti ai diplomati magistrali : ‘basta agli attacchi personali’ : La questione diplomati magistrali da stabilizzare domina la scena nelle discussioni sui social. Il Moviefest di Torino è stata la cornice di un acceso dibattito che ha visto protagonisti alcuni parlamentari 5 Stelle da un lato e diplomati magistrali dall’altro. Sono volate parole grosse e Silvia Chimienti è intervenuta con dei post a difesa di Lucia Azzolina. A dire il vero, nei giorni immediatamente precedenti il voto di fiducia del ...