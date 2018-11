I bagni pubblici ' maleodoranti' Un problema per troppi italiani

bagni pubblici : pochi - rotti e ormai inavvicinabili : Sono in piazza della Resistenza, piazza San Francesco, al parcheggio Cellini. Inutilizzabili e ridotti a cloache a cielo aperto. Il Comune: li smantelleremo

