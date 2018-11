Guerra feroce e pace con Tabucchi lo scrittore intoccabile che fu toccato

ilgiornale

(Di domenica 18 novembre 2018) Comprende due volumi di 1600 pagine ciascuno il "Meridiano" Mondadori dedicato ad Antonio(euro 140, ma 105 su Amazon). Curata da Paolo Mauri, vecchia colonna delle pagine culturali di Repubblica nonché caro amico delloscomparso nel 2012, l'opera - che raccoglie quasi tutto ciò che il"pubblico" ha scritto (ad esclusione, dunque, sia del"privato" che di quello più strettamente accademico) - ci si offre nel segno delle parole affettuose di un amico che ne condivise passioni politiche e valori estetici.Il testo di Mauri è bello perché appassionato, partigiano, parziale ma anche schietto, e tutto in difesa dell'amico. Può infastidire a una prima lettura per la mancanza di un vero approccio critico, per la mancanza di un vero studio scientifico, magari a opera di un italianista di vaglio (ma, a proposito: esiste ancora un'italianistica cadi ...