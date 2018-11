Gubitosi nuovo ad di Tim Vivendi contraria E Genish chiede un’assemblea 

Luigi Gubitosi è il nuovo amministratore delegato di Tim : "Tim ha una grande storia e un capitale umano da valorizzare per vincere la sfida del mercato, incrementare la generazione di cash flow per ridurre il debito ed esaminare con attenzione e velocità il progetto per la costruzione di una rete unica", ha dichiarato subito dopo la nomina ad amministratore delegato Luigi Gubitosi. .Continua a leggere

Chi è Luigi Gubitosi - il nuovo amministratore delegato di Tim : ... , Gubitosi ha ottenuto il master in Business administration all'Insead di Fontainebleau, dopo la laurea in Giurisprudenza all' Università Federico II di Napoli e studi di Economia presso la London

Il consiglio di Telecom Italia ha nominato Luigi Gubitosi amministratore delegato e direttore generale. Il manager uscirà dal comitato controllo e rischi, essendo diventato consigliere esecutivo, e lascerà l'incarico di commissario in Alitalia. Un problema formale era sorto per il fatto che il manager, da commissario-pubblico ufficiale, aveva firmato la gara di fornitura alla compagnia di bandiera vinta da Tim. Ma i consiglieri

Il consiglio di Telecom Italia, iniziato alle 17,30, ha appena nominato Luigi Gubitosi amministratore delegato e direttore generale. Gubitosi uscirà dal comitato controllo e rischi, essendo diventato consigliere esecutivo, e lascerà l'incarico di commissario in Alitalia. Un problema formale era sorto per il fatto che il manager, da commissario-pubblico ufficiale, aveva firmato la gara di fornitura alla compagnia di bandiera vinta da

Tim : sì a Gubitosi nuovo a.d. e direttore - votano contro i consiglieri Vivendi. Salvini : 'Meglio controllo pubblico'

Luigi Gubitosi è il nuovo Ad di Tim : 20.35 Il CdA di Tim, riunitosi nel pomeriggio ha proceduto alla nomina di Luigi Gubitosi, attuale commissario straordinario di Alitalia, per la carica di Amministratore delegato, dopo il via libera giunto dal Comitato nomine. Già ex direttore generale della Rai ed ex Ad di Wind, Gubitosi prende il posto di Amos Genish sfiduciato martedì scor so a maggioranza del CdA.