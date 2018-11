Gubitosi nuovo ad di Tim Salvini | “Io preferisco il controllo pubblico” 

Tim : sì a Gubitosi nuovo a.d. e direttore - votano contro i consiglieri Vivendi. Salvini : 'Meglio controllo pubblico' : Il board dell'azienda, con la maggioranza dei consiglieri in quota Elliott, ha ufficialmente dato il via libera al doppio incarico all'ex dirigente Rai -

Luigi Gubitosi è il nuovo Ad di Tim : 20.35 Il CdA di Tim, riunitosi nel pomeriggio ha proceduto alla nomina di Luigi Gubitosi, attuale commissario straordinario di Alitalia, per la carica di Amministratore delegato, dopo il via libera giunto dal Comitato nomine. Già ex direttore generale della Rai ed ex Ad di Wind, Gubitosi prende il posto di Amos Genish sfiduciato martedì scor so a maggioranza del CdA.

Banda ultralarga - Gubitosi nuovo ad di Tim mentre il governo scende in campo per la rete unica con Open fiber : Luigi Gubitosi è il nuovo amministratore delegato di Tim. La nomina è stata ufficializzata dal consiglio di amministrazione convocato domenica pomeriggio per scegliere prima della riapertura dei mercati il nuovo capo azienda, a cinque giorni dalla defenestrazione del predecessore Amos Genish in rotta con il fondo Elliott. L’ex numero uno di Wind e direttore generale della Rai, dal maggio 2017 commissario straordinario di Alitalia, è dunque ...

Tim - via libera ufficiale a Luigi Gubitosi nuovo ad. Il progetto dello scorporo della rete può iniziare : Via libera alla nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato di Tim dal comitato nomine della società di Tlc. Il comitato presieduto da Alfredo Altavilla e del quale fanno parte Rocco Sabelli, Paola Bonomo, Giuseppina Capaldo e Michele Valensise si è sentito telefonicamente e -apprende l'Adnkronos- ha indicato al Cda, che si riunirà oggi alle 17,30, il nome dell'attuale commissario di Alitalia per la carica di Ad. Con ...

