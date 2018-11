Grattacieli di New York | i migliori da visitare di giorno e notte

correttainformazione

(Di domenica 18 novembre 2018) Newè una delle città più amate nonché più visitate al mondo, gli imponentiche tanto la caratterizzano offrono numerose esperienze. Dalleviste panoramiche sulla città e dintorni, ai frequentatissimi rooftop e luoghi d’intrattenimento ecco una guida deidi Newper ogni tipo di preferenza. Iche offrono la vista migliore di NewNonostante sia l’orario più affollato, il tramonto si presenta come la condizione migliore perpanoramici della città. Andando poco prima che il sole scompaia dall’orizzonte si possono ammirare i giochi di colori, ma anche il passaggio dalalla. Empire State Building Situato tra la la Fifth Avenue e la West 34th Street, Il celebre Empire State Building, offre uno deipanorami di New. Il grattacielo con i suoi 373 metri si affaccia principalmente ...