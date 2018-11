Grande Fratello Vip | possibile chiusura anticipata | Francesco Monte piange per la madre

Grande Fratello Vip - l’ex di Walter Nudo e madre dei suoi figli : “Mi ha lasciata senza soldi per crescere Martin e Elvis” : Walter Nudo parla spesso dei propri figli all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma stando a quanto la madre dei ragazzi ed ex di Nudo ha raccontato al settimanale DiPiù le cose non sono esattamente come raccontate: “Walter mi abbandonò senza un soldo e con due bambini da crescere. Ho visto le lacrime di Walter in televisione, ho visto la sua disperazione. Credo che le sue siano più che altro lacrime dettate dai numerosi ...

Il Grande Fratello VIP 3 chiude prima : la finale sarebbe stata anticipata di una settimana : La terza edizione del Grande Fratello VIP sta per volgere la termine: tra meno di un mese, infatti, conosceremo il nome del vincitore di quest'annata non proprio fortunatissima del reality. A proposito degli ascolti non eccellenti che ha fatto registrare il programma di Canale 5 fino ad ora, sul web si dice che gli addetti ai lavori avrebbero deciso di anticipare di una settimana la messa in onda della finalissima; l'ultimo appuntamento in ...

Jane Alexander - il fidanzato tradito in diretta al Grande Fratello Vip : «Dovevamo sposarci» : Amori "scoppiati" a Domenica Live. Gianmarco Amicarelli, fidanzato di Jane Alexander con cui convive da due anni, ospite di Barbara D'Urso, commenta il comportamento di Jane che, al...

Grande Fratello Vip - Alessandro Cecchi Paone sotto attacco a Domenica Live : 'Hai fatto della violenza verbale nei miei confronti'. Maria Monsè , in studio a Domenica Live, attacca Alessandro Cecchi Paone per le parole sulla figlia Perla , che ha definito 'attrice nana'. Maria ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala : 'Sono sicuro che Dasha mi ami ancora' : Anche quest'edizione del Grande Fratello Vip sta regalando tante emozioni al pubblico di canale 5. Il merito è senza dubbio dei concorrenti che hanno deciso di mettersi in gioco nella casa più spiata d'Italia. Fin dall'inizio i fans del reality hanno notato l'intesa fra Giulia Salemi e Francesco Monte. Nonostante l'ex di Cecilia Rodriguez le abbia ribadito più volte di non essere predisposto a una storia, si concede volentieri delle ore ...

Grande Fratello Vip chiude prima : anticipata la data della finale : Quando finisce il Grande Fratello Vip 2018: anticipata la data della finale Considerati gli ascolti deludenti c’era da aspettarselo: il Grande Fratello Vip chiude prima. La finale del reality show di Ilary Blasi era prevista inizialmente per lunedì 17 dicembre. Ma a causa dello scarso successo è stata anticipata, come svela Davide Maggio, a lunedì […] L'articolo Grande Fratello Vip chiude prima: anticipata la data della finale ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 19/11 : sarà proclamato il primo finalista : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con il Grande Fratello Vip 3. Domani 19 novembre andrà in onda una nuova puntata in diretta, la quale si preannuncia ancora una volta ricca di colpi di scena per tutti i concorrenti rimasti in gara e che sperano di poter arrivare alla finalissima. Tra le novità di questa nuova puntata, vi segnaliamo l'ingresso in casa di diversi ospiti musicali che si metteranno in gioco con i concorrenti ma anche la ...

Domenica Live - Francesca Cipriani offesa dalle parole di Alessandro Cecchi Paone al Grande Fratello Vip : "Dice cose brutte, che sono una stupida, Ma non la vedi "E' mostruosa?" Ha iniziato a offendere, domani chiamo l'avvocato per diffamazione. Sempre baci e saluti e poi mi parla male... Mi stavano deridendo lui e la Weber"prosegui la letturaDomenica Live, Francesca Cipriani offesa dalle parole di Alessandro Cecchi Paone al Grande Fratello Vip pubblicato su Gossipblog.it 18 novembre 2018 16:55.

Grande Fratello Vip - Jane Alexander : “Ho chiesto a due comici di fare sesso a tre” : Jane Alexander è una delle concorrenti che più sta regalando “movimento” a questa edizione del Grande Fratello Vip, non particolarmente brillante dal punto di vista dello share. E mentre il suo flirt con Elia Fongaro è in pausa (lui è uscito dalla Casa), l’attrice si è lasciata andare a confessioni hot, intercettate dalla Gialappa’s band e mostrate durante Mai dire Fratello vip. “Quando, tempo fa, è emerso un duo ...

Grande Fratello Vip : le DONATELLA diventano due concorrenti (anticipazioni 19 novembre) : Nuova puntata del Grande Fratello Vip il 19 novembre su Canale 5. Per l’occasione, sarà proclamato il primo finalista e Le DONATELLA non gareggeranno più in tandem. Ecco il comunicato della nuova puntata: Domani, lunedì 19 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Sono trascorsi più di cinquanta giorni ...

Grande Fratello Vip 2018 chiude prima. Chiusura anticipata - la decisione Mediaset sull'ultima puntata : di Silvia Natella Il Grande Fratello Vip chiude prima. Dopo le indiscrezioni sulla Chiusura anticipata - di cui avevamo parlato su Leggo.it - arriva la conferma: tutti a casa propria prima del ...

Grande Fratello Vip : chiusura anticipata al 10 dicembre - domani forse eletto 1° finalista : Poco più di due mesi fa, esattamente il 24 settembre, andava in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip, edizione che già per molti poteva essere un buco nell’acqua, data la presenza di un cast che non sembrava convincere del tutto il pubblico. Tale ipotesi con l’andare del tempo si è verificata veritiera, dati i bassi ascolti registrati in ogni puntata. Gli autori per tenere in vita il programma hanno escogitato vari stratagemmi, facendo ...

Grande Fratello Vip - indiscrezione bomba su Mediaset : chiusura anticipata - bruttissimo segnale per Ilary Blasi : L'emorragia di ascolti lascia il segno sul Grande Fratello Vip . La terza edizione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi chiuderà con una settimana d'anticipo, dopo aver peraltro introdotto ...

Grande Fratello Vip 2018 - tutti a casa per la chiusura anticipata : la decisione Mediaset : di Silvia Natella tutti a casa propria prima del previsto. Gli inquilini del Grande Fratello Vip non ne sono ancora a conoscenza, ma il reality avrà una chiusura anticipata . Complici i doppi ...