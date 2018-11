Grand Prix dell' Aia | Esposito regala il bronzo all' Italia

Judo - Grand Prix L’Aia 2018 : Vincenzo D’Arco quinto nei +100 kg è il migliore degli azzurri in questa terza giornata : Va in archivio la terza giornata di incontri dell’ultimo Grand Prix di Judo dell’annata a The Hague (Olanda). Sul tatami olandese si son esibite cinque categorie di peso: i -90 kg, i -100 kg e i +100 kg maschili e -78 kg e +78 kg femminili. Sono stati quattro gli azzurri protagonisti quest’oggi. Il migliore è stato Vincenzo D’Arco che nei +100 kg ha concluso in quinta piazza, venendo sconfitto nei ripescaggi, assegnanti ...

Judo - Grand Prix L’Aia 2018 : Antonio Esposito porta a casa il bronzo nei -81 kg e sblocca il medagliere azzurro : Primo podio per l’ItalJudo a The Hague (in Olanda), con Antonio Esposito che conquista un ottimo terzo posto nella categoria -81 kg in occasione della seconda giornata di gare dell’ultimo Grand Prix della stagione. Il 23enne napoletano, medaglia di bronzo agli ultimi Europei, ha combattuto molto bene sul tatami olandese sconfiggendo il ceco Jaromir Musil (per waza-ari al Golden Score) ed il cinese Lasai Zha prima di arrendersi al ...

Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2018 : Della Monica e Guarise spaziali secondi - azzurri in finale del Grand Prix! : Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono stati semplicemente strepitosi alla Rostelecom Cup 2018 e hanno conquistato un eccezionale secondo posto nella quinta tappa del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico. Gli azzurri possono fare doppiamente festa perché grazie a questo superlativo risultato, che replica la seconda piazza del GP di Helsinki di due settimane fa, conquistano la qualificazione alle Finali di Vancouver! Per la prima volta ...

Judo - Grand Prix L’Aia 2018 : Italia a secco di medaglie nella prima giornata - Odette Giuffrida è quinta nei -52 kg : La prima giornata dell’ultimo Grand Prix della stagione, in corso di svolgimento a The Hague (Olanda), è andata in archivio con l’assegnazione dei primi cinque titoli, di cui tre al femminile e due al maschile. La Nazionale azzurra, che si è presentata a L’Aia con 16 atleti, non è riuscita a raccogliere medaglie nella prima giornata con i sei Judoka impegnati sul tatami olandese. La migliore Italiana è stata Odette Giuffrida, ...

Judo - Grand Prix L’Aia 2018 : 16 azzurri volano in Olanda per l’ultimo Grand Prix dell’anno : Dopo aver raccolto un argento con Maria Centracchio nei -63 kg a Tashkent, l’ItalJudo si presenta in Olanda per l’ultimo Grand Prix della stagione con una maxi-spedizione di 16 atleti. Le gare si disputeranno a The Hague (L’Aia) da venerdì a domenica, con 443 atleti iscritti provenienti da 66 nazioni. Gli azzurri vanno a caccia di punti preziosissimi nel ranking mondiale di qualificazione olimpica a Tokyo 2020, ma dovranno ...

Judo - Grand Prix The Hague 2018 : i convocati dell’Italia - 16 azzurri in Olanda. C’è Odette Giuffrida : Nel weekend si disputerà il Grande Prix di The Hague, uno degli appuntamenti più importante del calendario internazionale di Judo e che in questa occasione metterà in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sarà presente con ben sedici alfieri in terra olandese, pronti a lottare per salire sul podio: si punta in particolar modo su Odette Giuffrida, su Matteo Medves e sugli Esposito ma tutti gli ...

Grand Prix d’Horlogerie de Genève : i migliori orologi del 2018 : Da ormai 18 anni anche l’orologeria ha i suoi Oscar: il Grand Prix d’Horlogerie de Genève (Gphg). Diciassette, in totale, i premiati per categorie che vanno dall’Aiguille d’Or Grand Prix (la “lancetta d’oro”, versione orologiera di quello che al cinema sarebbe la categoria “miglior film”), a quello per il miglior modello maschile (con o senza complicazioni), al Petite Aiguille (riservato a orologi il cui prezzo non ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Mosca 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Megasport Arena di Mosca ospiterà questo fine settimana la Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del circuito Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. La tappa sarà particolarmente interessante per i colori azzurri, rappresentati dalla coppia di artistico Nicole Della Monica-Matteo Guarise, a caccia della prima qualificazione della carriera alle Finali, in programma a Vancouver nel mese di dicembre. Ma non è tutto. Oltre alla presenza delle ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2018 : Politi - Rosetta e Marchiò eliminate agli ottavi di finale nei -78 e +78 kg femminili : Il Grand Prix di Tashkent 2018 è andato in archivio con la conclusione della terza e ultima giornata di gare, in cui sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli ancora in palio con tre atlete azzurre impegnate nelle categorie -78 e +78 kg femminili. Linda Politi ha usufruito di un bye al primo turno ed ha esordito nel tabellone dei -78 kg direttamente agli ottavi di finale contro la tedesca Luise Malzahn, uscendo però sconfitta ...

Il film 'Aperti al pubblico' di Silvia Bellotti vince il Grand Prix al Jean Rouch international film festival di Parigi : Il 10 novembre alla cerimonia di premiazione della 37° edizione del più importante festival di cinema etnografico e antropologico, presso il Musée de l'Homme di Parigi, la giuria ha assegnato, tra i ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2018 : Maria Centracchio incanta e si ferma solo in finale nei -63 kg : L’ItalJudo batte un colpo a Tashkent (Uzbekistan) con la splendida prestazione di Maria Centracchio, che conquista un inaspettato argento nei -63 kg femminili in occasione della seconda giornata del penultimo Grand Prix dell’anno. L’azzurra si è resa protagonista di una cavalcata entusiasmante che si è fermata solo nell’atto conclusivo a cospetto della mongola Mungunchimeg Baldorj (bronzo ai Mondiali 2017), la quale ha ...