Gp di Valencia sospeso per pioggia | la gara è ripartita

ilmessaggero

: Il Gran Premio di Valencia di MotoGP è stato sospeso per pioggia - ilpost : Il Gran Premio di Valencia di MotoGP è stato sospeso per pioggia - zazoomblog : Valencia GP sospeso con Rins Dovizioso e Rossi in testa - #Valencia #sospeso #Dovizioso #Rossi - ecocomunicatori : RT @ilpost: Il Gran Premio di Valencia di MotoGP è stato sospeso per pioggia -

(Di domenica 18 novembre 2018) Il gp di, ultima prova del mondiale di Motogp, è statodopo 14 dei 27 giri in programma per la. Al momento della sospensione c'era in testa Rins, seguito da Dovizioso e Rossi. ...