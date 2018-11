Governo | il sondaggio | Salvini il più popolare Di Maio insegue | flop Toninelli

"Al Governo Salvini conta di più'. Il sondaggio che preoccupa Di Maio : governo a guida Cinque Stelle o leghista? Difficile dirlo con esattezza, ma per gli italiani - secondo l'ultimo sondaggio Emg per Agorà - è Matteo Salvini l'esponente dell'esecutivo a conta re di più. ...

Sondaggio Noto - campanello d'allarme per il Governo Lega-M5s : il ceto medio lo boccia : Il ceto medio ha paura , 'percepisce questo governo , frutto del contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle , come assai lontano dai suoi bisogni, dalle sue aspettative. Ritiene , vedi il reddito di ...

Sondaggio Ipsos - per il Governo è ancora luna di miele. Lega al massimo storico - stacca di 6 punti M5S - di 18 il Pd : Il Governo tiene, ma i rapporti di forza interni alla coalizione si sbilanciano sempre di più. Secondo l'ultimo Sondaggio condotto da Ipsos, pubblicato sul Corriere della Sera, il 57% degli italiani esprime un giudizio positivo sull'esecutivo, come nella rilevazione del mese precedente, mentre le valutazioni negative salgono di poco, dal 32 al 33 per cento e l'indice di gradimento flette di un punto, passando da 64 a 63.Il consenso per il ...