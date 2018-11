Golf | al Dp Championship vince Willett

Golf - European Tour 2018 : Danny Willett vince il DP World Tour Championship - Francesco Molinari la Race to Dubai : Il DP World Tour Championship è terminato da pochi minuti, e con esso anche la stagione 2018 dell’European Tour. La vittoria è andata all’inglese Danny Willett, che torna a vincere un torneo a oltre due anni e mezzo dal Masters di Augusta del 2016 con un giro in -4, che gli assicura un totale di 270 colpi (18 sotto il par totale) e una bella gioia. Il suo successo, inoltre, significa in automatico che la Race to Dubai ha un nuovo ...

Golf – DP World Tour Championship : Willett e Reed al comando : EuroTour: a Dubai Willett e Reed in vetta, Pavan 17°, Molinari 28°. Ha ceduto vistosamente Tommy Fleetwood e ora il torinese è a un passo dalla leadership europea Francesco Molinari, 28° con 211 (68 73 70, -5) colpi, è rimasto a metà classifica nel DP World Tour Championship, ultimo evento stagionale dell’European Tour e delle Rolex Series, che si sta svolgendo al Jumeirah Golf Estates (par 72) di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ma la ...

Golf - European Tour 2018 : Patrick Reed e Danny Willet in testa al DP World Tour Championship. Francesco Molinari ha le mani sulla Race to Dubai : Mancano soltanto 18 buche alla chiusura dello European Tour 2018. Ad un giro dal termine del DP World Tour Championship, ultimo appuntamento della stagione, in testa la coppia formata dallo statunitense Patrick Reed e dall’inglese Danny Willet, a -14 per il torneo. Il campione americano, vincitore dell’Augusta Masters in questa stagione, ha chiuso il proprio giro in 67, con quattro birdie nelle seconde nove buche, mentre il britannico ha ...

Golf – DP World Tour Championship : Wallace al comando - scende Francesco Molinari : EuroTour: a Dubai Wallace al vertice, tiene Pavan, scende Francesco Molinari. Il torinese, leader della Race To Dubai, ha concesso qualcosa a Tommy Fleetwood (sesto), ma l’inglese per operare il sorpasso ha una sola opzione: vincere (e potrebbe non bastare) Francesco Molinari, 27° con 141 (68 73, -3), è sceso a metà classifica nel DP World Tour Championship, ultima gara stagionale dell’European Tour e delle Rolex Series, che si sta ...

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace al comando dopo il secondo giro al DP World Tour Championship. 13° Pavan - 27° Molinari : Si è concluso il secondo giro sul par 72 del Jumeirah Golf Emirates di Dubai e continua la serratissima lotta per la conquista del DP World Tour Championship, ultimo appuntamento dello European Tour 2018. Oltre alla sfida per il torneo, prosegue anche l’entusiasmante duello tra Francesco Molinari e Tommy Fleetwood per la vittoria della Race to Dubai, con l’italiano sempre in testa ma con un margine ridotto rispetto alla partenza di ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari quinto dopo il primo giro del DP World Tour Championship. Al comando Otaegui e Smith : Il primo giro del DP World Tour Championship, torneo conclusivo dell’European Tour 2018 che vede in scena i migliori 60 Golfisti della stagione continentale, comincia con una coppia al comando. I due giocatori al primo posto sono lo spagnolo Adrian Otaegui e l’inglese Jordan Smith, entrambi a -6 sul par 72 di Dubai disegnato dal grande Greg Norman. In particolare, Smith è stato autore di una grandissima seconda parte del percorso, ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari quinto e Pavan decimo dopo il primo giro del DP World Tour Championship. Al comando Otaegui e Smith : Il primo giro del DP World Tour Championship, torneo conclusivo dell’European Tour 2018 che vede in scena i migliori 60 Golfisti della stagione continentale, comincia con una coppia al comando. I due possessori del primo posto sono lo spagnolo Adrian Otaegui e l’inglese Jordan Smith, entrambi a -6 sul par 72 di Dubai disegnato dal grande Greg Norman, In particolare, Smith è stato autore di una grandissima seconda parte del percorso, ...

Golf – Sanderson Farms Championship : primo titolo nel PGA Tour per Champ - battuto di 4 colpi Conners : Cameron Champ ha prevalso con un vantaggio di quattro colpi sul canadese Corey Conners (271, -17) e di sei su Sam Burns e sul messicano Carlos Ortiz Cameron Champ ha ottenuto il primo titolo nel PGA Tour vincendo con 267 (65 70 64 68, -21) colpi il Sanderson Farms Championship disputato sul percorso del CC of Jackson (par 72), a Jackson nel Massachusetts. Champ, 23enne di Sacramento proveniente dal Web.com Tour dove a luglio si è imposto ...

Golf - PGA Tour 2019 : Cameron Champ è il vincitore del Sanderson Farms Championship : Cameron Champ si iscrive all’albo d’oro dei vincitori del Sanderson Farms Championship. Sul par 72 di Jackson, nel Misssissippi, il Golfista californiano ha concluso la propria prova con un quarto giro da 68 colpi e un complessivo -21, superando il canadese Corey Conners (-17 e anch’egli autore di un 68 nelle ultime 18 buche) e la coppia formata dal messicano Carlos Ortiz, autore di una grande rimonta con un -8 di giornata, e ...

Golf - PGA Tour 2019 : Cameron Champ allunga nel terzo giro del Sanderson Farms Championship : Si è concluso anche il terzo giro del Sanderson Farms Championship, torneo del PGA Tour che si svolge sul par 72 del Country Club di Jackson (Mississipi, Stati Uniti). Dopo due round all’insegna dell’equilibrio, nella terza tornata lo statunitense Cameron Champ ha provato ad allungare sul resto del gruppo e si è portato in testa a -17 grazie ad un giro in 64. Alle sue spalle, con quattro colpi di distacco a -13, il canadese Corey ...

Golf - PGA Tour 2019 : un duo statunitense guida la classifica del Sanderson Farms Championship : Il PGA Tour continua la sua consueta tappa settimanale concludendo il secondo round del Sanderson Farms Championship (montepremi 4,4 milioni di dollari), torneo giunto ormai alla 51esima edizione che si svolge sul percorso par 72 del Country Club of Jackson (Mississipi, Stati Uniti). Al termine delle prime 36 buche la classifica è a forti tinte a stelle e strisce con la top ten pienamente occupata da Golfisti statunitensi. Al primo posto con lo ...

Golf - PGA Tour 2019 : Cameron Champ guida il Sanderson Farms Championship al termine del primo giro : Il PGA Tour torna negli Stati Uniti con un evento in tono minore causa la concomitanza temporale con il WGC. Si tratta del Sanderson Farms Championship (montepremi 4,4 milioni di dollari), torneo giunto ormai alla 51esima edizione che si svolge sul percorso par 72 del Country Club of Jackson (Mississipi, Stati Uniti). Al termine del primo round guida la leaderboard Cameron Champ. L’americano comanda la classifica con il punteggio di -7 (65 ...

Golf - European Tour 2018 : l’Alfred Dunhill Links Championship va a Lucas Bjerregaard - quinto Andrea Pavan : Va al danese Lucas Bjerregaard l’Alfred Dunhill Links Championship dell’European Tour di Golf: il giocatore europeo si è imposto con un ultimo giro in 67 per un complessivo 273 (-15). In Scozia hanno chiuso alla piazza d’onore gli inglesi Tyrrell Hatton e Tommy Fleetwood, con il primo che veniva da due vittorie consecutive ed ha buttato il tris dissipando un vantaggio di cinque colpi nelle ultime buche del tracciato: per entrambi ...

Golf – Alfred Dunhill Links Championship : vittoria di Bjerregaard - Pavan nella top 5 : Eurotour: Lucas Bjerregaard gran finale, ottimo Andrea Pavan. Nel Dunhill Links il danese ha sorpassato nelle ultime battute l’inglese Hatton. secondo con Fleetwood Il danese Lucas Bjerregaard ha vinto con 273 (70 65 71 67, -15) colpi l’Alfred Dunhill Links Championship (European Tour), disputato in Scozia con formula Pro Am. Nei primi tre giri i concorrenti si sono alternati sui percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di Carnoustie e del ...