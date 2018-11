Giubbotti gialli | in Francia il governo non cede all’ondata di protesta

Chi sono i “Giubbotti gialli” che animano la piazza contro Macron : Parigi. Promettono di “bloccare la Francia” con lo sciopero di oggi, come avevano fatto i “berretti rossi” bretoni nel 2013 in protesta contro l’ecotassa per i Tir. L’ultima jacquerie francese è quella dei “gilet gialli”, movimento sociale nato spontaneamente sul web per denunciare l’aumento delle t