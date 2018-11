Giovanni Angiolini è stato eletto il medico più bello d’Italia

dilei

(Di domenica 18 novembre 2018) Occhi verdi, fisico scolpito e un fascino innegabile ad ogni scatto che posta sui social, ma che emerge anche durante le trasmissioni in tv. Non si tratta di un modello, anche se avrebbe sicuramente le carte in regola per farlo, ma di quello che a tutti gli effetti viene considerato ilpiùd’Italia. Si tratta didi professione chirurgo ortopedico che èdottore più amato dalle donne italiane. Ma se non siete dei frequentatori dei social network il suo volto potrebbe esservi comunque conosciuto: è noto per i telespettatori come consulente ortopedico di alcune trasmissioni. Certamente seguite, non solo per l’interesse che possono suscitare determinati argomenti, ma anche per l’avvenenza del bel dottore.ha 37 anni ed è sardo, di Sassari nello specifico, ma lavora a Cagliari. Il curriculum è di quelli di ...