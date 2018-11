Gioia Molinari - successo incredibile : ANSA, - ROMA, 18 NOV - "Vincere la Race to Dubai è qualcosa d' incredibile e inimmaginabile. Sono felicissimo e ora voglio godermi questo successo ". Ha espresso così la sua soddisfazione Francesco ...

Ryder Cup 2018 - la Gioia di Francesco Molinari : “Sensazione surreale - ringrazio la squadra e la mia famiglia” : L’eroe della Ryder Cup 2018 è Francesco Molinari. Con 5 vittorie in 5 incontri, Chicco ha realizzato il record assoluto per un atleta del Vecchio Continente nella storica competizione che ogni due anni dal 1927 vede sfidarsi i migliori giocatori di Europa e USA. Molinari si è preso la scena con una prestazione superba, realizzando il punto decisivo contro Phil Mickelson, dopo aver schiantato in tre occasioni Tiger Woods e aver prevalso nei ...