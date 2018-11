Gianni Morandi | la felicità del cantante per il nipote che si è laureato

L'orgoglio di nonno Gianni Morandi : "Mio nipote Paolo si è laureato" : Il cantante ha pubblicato su Instagram un selfie insieme al nipote neolaureato, figlio di Marianna Morandi e di Biagio...

Gianni Morandi : l'amministrazione di Carloforte d'accordo sulla cittadinanza onoraria : Il cantante Gianni Morandi nel corso di questi anni ha instaurato un legame unico con Carloforte, l'isola nella quale ha girato per due stagioni le riprese della serie televisiva L'Isola Di Pietro che continua a ottenere un grande successo, dando filo da torcere a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. L'emiliano ha dimostrato le sue doti di attore mettendosi a confronto con il ruolo del medico interpretato nella fiction di Canale 5, il cui cast si ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio battuto ancora da 'Terminator' Gianni Morandi : Mediaset gode - le cifre : La durissima legge di Gianni Morandi e della sua L'Isola di Pietro 2 . Anche domenica 11 novembre è la fiction di Canale 5 ad imporsi con il 15,6% di share, 3.441.000 spettatori,. battuto Fabio Fazio ,...

“L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

Che tempo che fa - colpaccio di Fabio Fazio : chi porta in studio - a 90 anni - per sopravvivere a Gianni Morandi : Domenica 11 novembre tra gli ospiti di Che tempo che Fa di Fabio Fazio in onda dalle 20.35 su Rai1, ecco anche Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore . In occasione del compleanno del Maestro Morricone ,...

Ascolti tv - testa a testa tra Fabio Fazio e Gianni Morandi con L’isola di Pietro 2 : testa a testa tra Che Tempo che Fa su Rai1 e L’isola di Pietro 2 in onda su Canale 5. Il programma condotto da Fabio Fazio è stato infatti seguito da 3.647.000 telespettatori contro i 3.347.000 telespettatori ottenuti dalla serie targata Mediaset. La fiction con Gianni Morandi ha vinto però in termini di share con il 15,51% contro il 14,52% raggiunto dal programma di viale Mazzini. Ascolti tv domenica 4 novembre, la prima serata Le Iene ...

Gianni Morandi alla Maratona di New York : ‘Ce l’ho fatta ho preso la medaglia’ : È davvero instancabile Gianni Morandi. Non gli bastano i mille impegni professionali tra musica e tv (attualmente è in onda su Canale 5 la seconda stagione de L’isola di Pietro): l’artista, infatti, come noto ha anche una grande passione per l’attività fisica e così è volato a New York per prendere parte alla tradizionale Maratona. Lo ha fatto con 3 amici (Laura Fogli, Giuseppe Rossetti, Stefano Soverini) con i quali aveva già condiviso ...

Che tempo che fa - il risveglio amaro di Fabio Fazio sui dati di ascolto : in prima serata vince Gianni Morandi : vince la prima serata di domenica 4 novembre Gianni Morandi su Canale 5 con L'isola di Pietro. Secondo i dati Auditel, riportati da Davidemaggio.it, la fiction ha registrato il 15,5% di share nel ...

L’Isola di Pietro 2 tra prostituzione e HIV : Gianni Morandi convince ancora il pubblico di Canale 5 : Un'altra rocambolesca puntata de L'Isola di Pietro 2 ha conquistato il pubblico di Canale 5 e non solo sui social ma anche a livello di ascolti che continuano ad essere a livello del competitor diretto, Che tempo che fa, nonostante la differenza di prodotto. Anche ieri sera è andata bene a Gianni Morandi e i suoi che si sono ritrovati davanti a delle incredibili scoperte che hanno messo molta carne al fuoco che solo nelle ultime puntate riuscirà ...

“L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

La musica bisestile. Giorno 120. Gianni Morandi : 'Il mondo cambierà', 1972 Perché ascoltare 'Scende la pioggia' se l'originale 'Eleanore' dei Turtles è molto meglio? Lo stesso vale per brani di Paul Anka, di Neil Diamond, e via di seguito. Ciò che ...

Elisabetta Canalis seguirei Gianni Morandi ovunque : Elisabetta Canalis racconta il suo rapporto speciale con il cantante Gianni Morandi, insieme hanno lavorato a Sanremo 2011, quando il cantante l’ha voluta con lui sul palco dell’Ariston. Ora sono di nuovo insieme, protagonisti de “L’isola di Pietro 2”: “Lavorare con lui è fantastico, lo seguirei in qualsiasi avventura”, racconta al settimanale “Gente “. “È un artista completo che nella ...

Elisabetta Canalis 'pazza' di Gianni Morandi : 'Lo seguirei in qualsiasi avventura' : L'ex velina e attrice racconta la sua esperienza sul set de 'L'isola di Pietro 2' con il cantante: 'È un artista completo che si è cimentato con successo in tutto e non lo fa pesare'

Laura Efrikian/ La storia con Gianni Morandi - l'amore per l'Africa : "E' nata un'altra me" (Le Ragazze) : Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, questa sera si racconterà nel talk show di Rai 3 condotto da Gloria Giuda: il successo, il divorzio e quel matrimonio celebrato... (Le Ragazze)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:16:00 GMT)