GF Vip 3 | risposta di Mediaset | “Nessuna chiusura anticipata”

Silvia Provvedi perdona Fabrizio Corona? La risposta che spiazza al Gf Vip : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, pace al Grande Fratello Vip? Silvia Provvedi perdona Fabrizio Corona al Gf Vip 2018? Ha detto una frase che ha spiazzato. Se fino a qualche giorno fa, sembrava realmente intenzionata a mettere una pietra sul suo passato, ora potrebbe cambiare idea sul suo ex fidanzato. Nel caso dovesse chiederle scusa. […] L'articolo Silvia Provvedi perdona Fabrizio Corona? La risposta che spiazza al Gf Vip proviene da ...

Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip?/ L’indiscrezione bomba : il botta e risposta Blasi-Signorini : Fabrizio Corona entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip giovedì sera? Questa è la news che sta prepotentemente girando sul web nelle ultime ore, ecco i dettagli.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:29:00 GMT)

Sossio Aruta e Ursula : botta e risposta dopo Temptation Island Vip : Temptation Island Vip: Sossio Aruta si fa nuovamente sotto con Ursula Oltre due settimane fa è finita la prima edizione di Temptation Island Vip. E una delle coppie, che più ha fatto parlare i tanti spettatori da casa è stata senza ombra di dubbio quella composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Difatti l’uomo, in questa occasione, non si è certo risparmiato, flirtando per tutti i 21 giorni passati nel reality show vip delle tentazioni ...

GF Vip - Francesco Monte a Giulia Salemi : 'Hai baciato Jeremias?'. La risposta lo lascia senza parole : Giulia Salemi e la confessione hot a Francesco Monte. Il rapporto tra i due aspiranti fidanzatini del Grande Fratello Vip continua a essere altalenante e l'ultima rivelazione dell'influencer potrebbe ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte a Giulia Salemi : 'Hai baciato Jeremias?'. La risposta lo lascia senza parole : Giulia Salemi e la confessione hot a Francesco Monte. Il rapporto tra i due aspiranti fidanzatini del Grande Fratello Vip continua a essere altalenante e l'ultima rivelazione dell'influencer potrebbe ...

Grande Fratello Vip 2018 : Giulia Salemi vuole diventare una Rodriguez? La risposta della gieffina all’attacco di Cecilia : Grande Fratello Vip 2018 Anche questa sera il Grande Fratello Vip punta i riflettori sulla coppia più chiacchierata all’interno della casa, ovvero quella formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. I due ragazzi vengono informati di alcuni attacchi a loro rivolti. A puntare il dito Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che, ai microfoni di Casa Signorini, non le hanno mandate a dire. Giulia, in confessionale, ascolta le parole di Cecilia. ...

U&D - cos'ha fatto Valeria Marini in bagno con Ivan a Temptation Island Vip? La risposta spiazza : FUNWEEK.IT - Le due puntate speciali di Uomini e Donne dedicate ai protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip hanno fatto molto parlare sui social. A destare l'attenzione di tutti è ...

Temptation Island Vip 2019 d’inverno? La risposta di Gabriele Parpiglia : Quest’inverno ci sarà Temptation Island Vip 2? La possibilità Ci sarà un Temptation Island Vip 2019 d’inverno? Dopo il successo della prima edizione, si sta cercando di trovare un’altra collocazione al fortunato reality show. I telespettatori che hanno adorato i siparietti di Valeria Marini e gli sfoghi di Nicoletta Larini non vogliono proprio attendere un […] L'articolo Temptation Island Vip 2019 d’inverno? La ...

Temptation Island Vip - Mediaset chiede una puntata in più. La risposta a sorpresa della produzione : Temptation Island Vip potrebbe allungarsi? L'enorme successo di ascolti ha spinto Mediaset a chiedere alla casa di produzione di Maria De Filipp i una puntata extra dal momento che 'il viaggio' dei 21 ...

Temptation Island Vip - Mediaset chiede una puntata in più. La risposta a sorpresa della produzione : Temptation Island Vip potrebbe allungarsi? L'enorme successo di ascolti ha spinto Mediaset a chiedere alla casa di produzione di Maria De Filipp i una puntata extra dal momento che 'il viaggio' dei 21 ...

Puntata extra di Temptation Island Vip? Risposta a sorpresa della Fascino : Quinta Puntata di Temptation Island Vip? La proposta di Mediaset Ci sarà una Puntata extra di Temptation Island Vip? Questa inedita edizione del reality show di Canale 5 non ha deluso le aspettative. Anzi, le ha superate. Con una media che va oltre il 20% di share, si è rivelato uno dei programmi più visti […] L'articolo Puntata extra di Temptation Island Vip? Risposta a sorpresa della Fascino proviene da Gossip e Tv.

Gf Vip - botta e risposta fra Signorini e la Del Santo : Lory Del Santo alla fine è entrata nella casa del Gf Vip, non senza polemiche.Ma prima di farlo, ha ripercorso quei momenti così difficili della scomparsa di suo figlio Loren. Le sue parole - ovviamente - hanno fatto discutere. C'è chi, infatti, non condivide la sua scelta e fra questi c'è anche Alfonso Signorni. Che lo ha detto molto chiaramente. "Io te lo dico - ha spiegato l'opinionista - non condiviso la tua scelta. Io non avrei fatto come ...

Grande Fratello Vip – Fabrizio Corona entrerà nella casa? La risposta dell’amico giornalista Gabriele Parpiglia : Fabrizio Corona non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Silvia Provvedi: la verità di uno dei suoi amici più stretti Si era mormorato in questi giorni di un possibile ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi sarebbe potuto entrare dentro il reality per avere un confronto con Silvia Provvedi, che in più di un’occasione si è dimostrata contraria a parlare di ...

Corona al GF Vip per un confronto con Silvia? La risposta di Parpiglia : Corona entrerà al GF Vip per un confronto con Silvia Provvedi? Gabriele Parpiglia smentisce Non si parla d’altro in queste ultime ore: Fabrizio Corona entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto in diretta con Silvia Provvedi? Molti sono pronti a scommettere che l’ex re dei paparazzi sia pronto a mettere le cose […] L'articolo Corona al GF Vip per un confronto con Silvia? La risposta di Parpiglia proviene da ...