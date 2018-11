Gaza | alle origini di una crisi ricorrente e inspiegabile

Gaza - non solo Hamas. C'è anche il Pij - alleato dell'Iran : ... l'ala militare del PIJ ha di nuovo inviato i suoi combattenti armati fino alle strade della Striscia di Gaza , in uno spettacolo di forza diretto contro Hamas, l'Iran e il resto del mondo. Abu Hamzeh,...

Gaza - la quarta guerra bussa alle porte : La tregua? Una illusione. Il capo militare di Hamas trasformatosi in "colomba"? Una mossa legata alla resa dei conti interna al campo palestinese. La realtà è un'altra. Opposta. Gaza si prepara alla quarta guerra. A Gerusalemme non è più in discussione il "se" ma il "quando" e con quale profondità. "Siamo pronti allo scontro", dichiara il primo ministro Benjamin Netanyahu. "Siamo al massimo livello di ...