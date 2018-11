Gastrite nervosa | sintomi | cause e come liberarsene

dilei

: gastrite nervosa sempre comigo - nickmglr : gastrite nervosa sempre comigo - todorosuki : mi sta venendo la nausea ogni sera... sta cosa non mi capitava da un anno e mezzo che bella la gastrite nervosa - jawnswatson : Ringrazio pubblicamente la gastrite nervosa per avermi fatto perdere qualche chilo perché ora non sembro tanto un u… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Laè un disturbo particolarmente diffuso dovuto allo stress.non è semplice, ma con qualche semplice accorgimento è possibile stare meglio. Si tratta di un’infiammazione dello stomaco che non viene causata dall’ormai tristemente famoso Helicobacter pylori, nè da altreorganiche. La causa di questo problema è principalmente lo stress, non a caso colpisce soprattutto le persone che soffrono di ansia. Isono quelli comuni alle altre forme di, ossia un forte bruciore al livello dello stomaco, ma soprattutto nausea e dolore subito dopo i pasti. Il momento peggiore per chi soffre di questa patologia è la mattina, quando si avvertono delle fitte dolorose, dovute all’azione del reflusso gastroesofageo. Si tratta di una malattia curabile, ma per la diagnosi è sempre necessario rivolgersi al proprio medico curante, effettuando ...