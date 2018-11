Galaxy S10 sarà all display | trapelate le immagini

Ben 50 volti per Samsung Galaxy S10 : nuovi brevetti depositati (FOTO) : Riesce sempre più difficile immaginare l'aspetto del pannello frontale del Samsung Galaxy S10, che ancora non si sa se ed eventualmente quale tipo di notch adotterà. A margine della SDC 2018 si era parlato di alcune diverse soluzioni per aumentare il rapporto screen-to-body (Infinity-V, Infinity-U, Infinity-O e New Infinity), di cui molto sta facendo discutere quella caratterizzata dal notch a foro, finora collocato al centro. Come riportato ...

Nuovi dettagli sull’Infinity-O Display del Samsung Galaxy S10 : Un nuovo brevetto ottenuto da Samsung ci permette oggi di farci un'idea di quello che potrebbe essere il design del Samsung Galaxy S10 L'articolo Nuovi dettagli sull’Infinity-O Display del Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 - rumors sulle caratteristiche tecniche e data uscita : Samsung prova il salto di qualità rivoluzionario con il prossimo smartphone 2019: il Galaxy S10 Samsung Galaxy S10, i primi rumors Galaxy S10, le prime indiscrezioni sulle specifiche Il prossimo ...

Nuove conferme per le tre versioni di Samsung Galaxy S10 e la disponibilità del 5G : Roland Quandt ha confermato che dovrebbero essere tre le varianti del Samsung Galaxy S10, così come già vociferato nelle scorse settimane L'articolo Nuove conferme per le tre versioni di Samsung Galaxy S10 e la disponibilità del 5G proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 : specifiche - uscita - prezzo (rumor) : Il Samsung Galaxy S10 avrà un foro sul display, l’Infinity O display presentato dall’azienda sudcoreana alla SDC 2018 insieme ad altri quattro con fori di diversa geometria. Samsung Galaxy S10, perché il foro? Samsung avrebbe voluto realizzare il suo primo smartphone all display, senza nemmeno le cornici inferiore e superiore, ma la tecnologia non è ancora disponibile, probabilmente lo sarà a partire dal 2020 secondo il noto e ben ...

Abbattuto il prezzo Samsung Galaxy S10 Lite? Strategia low-cost premiante : Il prezzo del Samsung Galaxy S10 Lite potrebbe essere più basso di quanto in molti hanno immaginato fino a questo momento. Il più "piccolo" tra i top di gamma 2019, atteso per la primavera, dovrebbe essere la soluzione a basso budget e alla portata di molte tasche, a patto di qualche rinuncia è chiaro. Sull'Infinity O Display del Samsung Galaxy S10 Lite ci siamo già soffermati in settimana. Ora un informatore più che autorevole del calibro di ...

Samsung potrebbe affidarsi a partner cinesi per alcuni componenti della gamma Galaxy S10 : Samsung starebbe cercando di coinvolgere un numero maggiore di partner cinesi per contenere i costi di produzione della gamma Galaxy S10. L'articolo Samsung potrebbe affidarsi a partner cinesi per alcuni componenti della gamma Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Stracciato l’S9 dal Samsung Galaxy S10? Dettagli completi su Exynos 9820 : Quanto potrà mai essere potente il Samsung Galaxy S10? Adesso abbiamo indicazioni più precise da darvi: il prossimo top di gamma del colosso di Seul incorporerà, almeno in determinati mercati (di cui non dovrebbe fare eccezione quello europeo), il processore Exynos 9820, realizzato con processo produttivo a 8nm LPP FinFET, assistito da NPU dedicata (grazie alla quale sarà possibile eseguire l'elaborazione relativa all'AI direttamente all'interno ...

Come sarà il Samsung Galaxy S10 : (Foto: Samsung) Si avvicina il nuovo anno e, con il 2019, anche le prime indiscrezioni sull’ondata di telefoni con la quale si apriranno i prossimi dodici mesi. Tra questi uno dei più attesi è ovviamente il Galaxy S 10 di Samsung, che in queste ore è stato descritto per la prima volta in modo abbastanza accurato da una fonte non ufficiale ma solitamente attendibile. Si tratta di Evan Blass, professionista dei leak ha tenuto fede al proprio ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe montare l’Infinity-O Display nella sua variante più economica : È quasi finita la tornata di smartphone del 2018 che già si parla ferocemente dei prossimi top di gamma del 2019. Primi fra tutti e sicuramente i più attesi nel mondo tech, ecco comparire i nuovi leggi di più...

Nuove “conferme” per Samsung Galaxy S10 tra display - software e sensori : Secondo Evan Blass (@evleaks), Samsung Galaxy S10 sarà dotato di un display Infinity-O con un foro per la fotocamera anteriore, di un sensore di impronte ultrasonico integrato nel display, di tre fotocamere posteriori e della Samsung One UI. L'articolo Nuove “conferme” per Samsung Galaxy S10 tra display, software e sensori proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe utilizzare un display Infinity-O piatto : Samsung potrebbe utilizzare uno schermo di tipo Infinity-O, senza curvature ai bordi, per il suo Galaxy S10 Lite, il più economico dei nuovi flagship. L'articolo Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe utilizzare un display Infinity-O piatto proviene da TuttoAndroid.

Il design del Samsung Galaxy S10 Lite solo con Infinity O display e piatto? : Si inizia a parlare sempre di più del Samsung Galaxy S10 Lite, ossia del modello base della prossima serie del top di gamma, quello più economico e con specifiche tecniche meno strabilianti di quelle del Galaxy S10 e S10 Plus. Ebbene, questo esemplare potrebbe davvero stupire ben poco per il suo design ma forse il compromesso sarà più che giusto per mantenere il prezzo del device alla portata di tante tasche. Nello scorso weekend abbiamo ...