Francia | protesta dei gilet gialli | oltre 400 feriti | 14 gravi Consenso per Macron ai

Qual è il prezzo della benzina in Francia? E chi sono i gilet gialli? | Jacline - la leader della protesta : Quali sono le ragioni che hanno spinto sabato centinaia di migliaia di persone a organizzare blocchi stradali in tutta la Francia?

Caro benzina - la protesta dei gilet gialli blocca la Francia. Un morto e oltre 220 feriti : La manifestazione coinvolge più di 120mila persone che hanno bloccato il traffico. Un morto e numerosi feriti e una ventina di fermati dalla polizia ...

Caro benzina - la protesta dei gilet gialli blocca la Francia. Un morto e oltre 220 feriti : Sono scesi in piazza contro l'aumento delle accise sui carburanti contenuto nella Finanziaria 2019 di Macron e hanno bloccato la Francia. È salita oltre le previsioni la mobilitazione dei 'giubbini ...

Francia - Paese nel caos per la protesta contro il caro carburanti : Manifestazioni, blocchi del traffico, tensioni sfociate in scontri, cariche della polizia e arresti: in Francia, la protesta dei cosiddetti gilet gialli contro il caro carburanti deciso dal governo si è trasformata in una giornata drammatica, con un bilancio di un morto e di oltre 100 feriti.Rivolta in strada. La mobilitazione ha coinvolto più di 120 mila persone, suddivise in circa 2 mila blocchi stradali e iniziative in tutto il Paese, Parigi ...

La protesta dei “gilet gialli” blocca la Francia : un morto e oltre cento feriti : Rabbia, paralisi e incidenti in Francia per «la protesta dei gilet gialli» con cui oltre 244 mila persone hanno costituito circa 2 mila blocchi stradali in tutto il Paese per contestare gli aumenti di carburante voluti dal presidente Emmanuel Macron. Sono i dati ufficiali diffusi dal ministro dell’Interno Christophe Castaner a metà pomeriggio di ...

La protesta dei “gilet gialli” blocca la Francia : un morto e decine di feriti : Rabbia, paralisi e incidenti in Francia per «la protesta dei gilet gialli» con cui oltre 120 mila persone hanno costituito circa 2 mila blocchi stradali in tutto il Paese per contestare gli aumenti di carburante voluti dal presidente Emmanuel Macron. L’episodio più grave si è verificato a Pont-de Bueauvoisin, nell’Isere, in Savoia, dove una manife...

La protesta dei gilet gialli blocca la Francia. Caos a Parigi e sul traforo del Monte Bianco : Sono scesi in piazza contro l'aumento delle accise sui carburanti contenuto nella Finanziaria 2019 di Macron e hanno bloccato la Francia. E' salita oltre le previsioni la mobilitazione dei 'giubbini ...

In Francia una donna che stava partecipando alla protesta dei “gilè gialli” è morta investita : Il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner ha detto che una donna che stava partecipando alla protesta dei cosiddetti “gilè gialli” contro i rincari del prezzo della benzina è morta investita a Pont-de-Beauvoisin, in Savoia. La manifestante è stata investita da una donna che

Francia - 50mila “giubbini gialli” protestano contro il caro carburante : investita una donna - diversi feriti : Una donna è rimasta uccisa, investita in Savoia da un’automobilista che ha forzato il blocco presa dal panico. È successo questa mattina durante le proteste dei “giubbini gialli” in Francia contro il caro carburante. I partecipanti in oltre mille punti del Paese sono più di 50mila e diverse persone sono rimaste ferite. Quello dei gilet gialli è un movimento spontaneo che oggi blocca le strade della Francia per una protesta nata ...

Francia - la protesta dei "Gilet gialli" : 10.35 I"gilet gialli" si sono radunati per bloccare le strade e i punti strategici in tutto il Paese in una "mobilitazione generale" senza precedenti contro l'aumento dei prezzi del carburante. L'iniziativa è partita dai social e ha raccolto un consenso abbastanza ampio da fare preoccupare il governo. Sono previste circa 1.500 manifestazioni sul territorio,con blocco di strade,supermercati, stazioni di servizio. Intanto una manifestante è ...

La protesta dei “gilet gialli” - in Francia : Sono in programma centinaia di manifestazioni per bloccare le strade contro l'aumento del prezzo della benzina