ilfattoquotidiano

: Mentre #Salvini e #DiMaio ci annoiano con l'inutile polemica del giorno, Francia e Germania sferrano l'attacco cont… - Linkiesta : Mentre #Salvini e #DiMaio ci annoiano con l'inutile polemica del giorno, Francia e Germania sferrano l'attacco cont… - erregi69 : Francia, populisti ma rossi. A Marsiglia con gli attivisti di Mélenchon nel quartiere off limits - fattoquotidiano : Francia, populisti ma rossi. A Marsiglia con gli attivisti di Mélenchon nel quartiere off limits -

(Di domenica 18 novembre 2018) Il ragazzo che siede sulla barricata lo chiamano “le chouf”. Si dondola sulla poltrona mentre beve da una lattina. In testa ha un cappello e sopra un cappuccio nero, sul volto una maschera di plastica gialla che gli cerchia gli occhi e la bocca come fosse un mutante. Ma non è un mutante. Perché le chouf viene dall’arabo, significa “guardare”, e a La Castellane, citè a nord di, è la sentinella di un checkpoint blindato giorno e notte. Qui o si entra sempre o non si entra mai. Dipende da chi sei. Ouali è il primo militante de La France Insoumise (“Lanon sottomessa”) ad arrivare nel-Stato: parcheggia la macchina, scende e sfida le decine di occhi puntati che all’improvviso vedono solo lui. Jean con il suo metro e 90 e i capelli bianchi gli sta subito dietro: non si abitua mai alla tensione e si muove impacciato. Il primo lo prende per un braccio: «Sai come ...