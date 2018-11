Francia | il governo non cede alla protesta | “Avanti con le tasse sul carburante” Sale a

Francia - Parigi : “Il governo va avanti sulla tassa ecologica” : “In tema di fiscalità ecologica, andiamo avanti sulla traiettoria prevista. Non farlo sarebbe incosciente”. All’indomani delle manifestazioni dei ‘gilet gialli’ in Francia contro il caro-benzina, il ministro della Transizione ecologica, Francois de Rugy, in un’intervista a Le Parisien, conferma l’entrata in vigore della tassa sul carburante dal 1 gennaio, destinata, nelle intenzioni del governo, a ...

Francia - tasso anomalo di bambini nati senza braccia o mani tra il 2000 e il 2014. Il governo apre un’inchiesta nazionale : Diciotto casi di bambini nati tra il 2000 e il 2014, senza braccia o con malformazioni agli arti superiori, di cui 8 in un raggio di soli 17 chilometri quadrati attorno al villaggio di Druillat, nel dipartimento dell’Ain. Il caso è stato svelato in Francia grazie alla denuncia dell’epidemiologa Emmanuelle Amar, direttrice del registro delle malformazioni congenite della regione Rodano-Alpi (Remera), che ha reso pubblico il tasso ...

Neonati senza braccia - altri 11 casi in Francia : il governo avvia un'inchiesta : Undici nuovi casi di Neonati venuti alla luce senza braccia sono stati appurati in Francia, secondo quanto annunciato dalla Sanità pubblica. I nuovi casi rendono più inquietante...

Francia - rimpasto di governo. Castaner è nuovo ministro dell’Interno : fedelissimo di Macron e delegato generale di En Marche : rimpasto di governo in Francia. A due settimane dalle dimissioni del ministro dell’Interno Gérard Collomb che è tornato nella sua Lione per correre da sindaco, sono stati annunciati i nuovi membri dell’esecutivo che sarà ora composto da 35 ministri (tre in più rispetto alla formazione precedente). “Il mandato politico resta identico”, è la nota dell’Eliseo. “L’azione della squadra di governo agirà nella ...

Rimpasto di governo in Francia - Macron cerca nuovi consensi : ... Giustizia, , Florence Parly , Forze armate, , Agne's Buzyn , Soiadrieta' e Sanità, , Muriel Pe'nicaud , Lavoro, , Jean-Yves Le Drian , Esteri, , Bruno Le Maire , Economia, , Michel Blanquer , ...

In Francia c’è stato un rimpasto di governo : Martedì 16 ottobre è stata annunciato in Francia un rimpasto di governo. La decisione è stata presa dopo le dimissioni del ministro dell’Interno Gérard Collomb, che lo scorso ottobre aveva annunciato di volersi candidare a sindaco di Lione – la The post In Francia c’è stato un rimpasto di governo appeared first on Il Post.

Francia - la Ford vuole chiudere a Bordeaux. Il governo si ribella : MILANO - Ford preferisce chiudere il suo stabilimento francese di Blanquefort, nei pressi di Bordeaux, piuttosto che cederlo. A riferirlo è il ministro delle finanze d'oltralpe, Bruno Le Maire, che ha ...