Francia | gilet gialli; Philippe | rotta governo non cambia

Gilet gialli : Francia - 'rotta non cambia' : ANSA, - PARIGI, 18 NOV - "Siamo all'ascolto dei francesi, abbiamo sentito la loro esasperazione fiscale. Ma la rotta non cambia se si alza il vento": lo ha detto, in diretta tv al tg di France 2, il ...

Francia - protesta dei gilet gialli : oltre 400 feriti - 14 gravi. Consenso per Macron ai minimi : Un morto, 409 feriti, di cui 14 gravi, 282 arresti. Dopo una giornata in cui il traffico in Francia è rimasto paralizzato, la protesta dei gilet gialli contro il caro petrolio è continuata anche nella notte, con oltre 3500 manifestanti rimasti in azione. E stamattina i blocchi sono già su 40 autostrade. Una mobilitazione che, però, non mette in discussione l’entrata in vigore della tassa sul carburante dal 1 gennaio, destinata, nelle intenzioni ...