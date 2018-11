Francesco Sole | «Quando mi sono sentito soffocare»

vanityfair

: RT @EvaKant23: L'illusione peggiore che possiamo raccontarci è quella di riaprire un capitolo che abbiamo già letto e sperare di trovare un… - SoglianiC : RT @EvaKant23: L'illusione peggiore che possiamo raccontarci è quella di riaprire un capitolo che abbiamo già letto e sperare di trovare un… - domedomo65 : RT @EvaKant23: L'illusione peggiore che possiamo raccontarci è quella di riaprire un capitolo che abbiamo già letto e sperare di trovare un… - Giulia04305532 : RT @EvaKant23: L'illusione peggiore che possiamo raccontarci è quella di riaprire un capitolo che abbiamo già letto e sperare di trovare un… -

(Di domenica 18 novembre 2018)Pensate di vivere per quattro anni su un treno in corsa. Un momento prima di salire sei un normale studente universitario con la passione per il marketing e i video da postare su youtube, un momento dopo ti trovi in prima serata su Canale 5 a condurre un programma, Tú sí que vales, al fianco di Belén Rodríguez. Poi, a un certo punto, dopo essere stato youtuber, conduttore, scrittore, il treno si ferma e ti ritrovi a metabolizzare tutte quelle emozioni e delusioni vissute fino a quel momento e mai analizzate prima. A, 26 anni, è successo così. «Depressione, la chiamano così. Ho vissuto un periodo in cui mi. Ero da solo sul divano di casa con le birre. Mi è capitato di fare vitaccia, ovvero di tenermi dentro i motivi per i quali stavo fumando troppe sigarette. Avevo un ...