Francesco Molinari è il primo golfista italiano eletto miglior giocatore europeo dell’anno

Golf - European Tour 2018 : Patrick Reed e Danny Willet in testa al DP World Tour Championship. Francesco Molinari ha le mani sulla Race to Dubai : Mancano soltanto 18 buche alla chiusura dello European Tour 2018. Ad un giro dal termine del DP World Tour Championship, ultimo appuntamento della stagione, in testa la coppia formata dallo statunitense Patrick Reed e dall’inglese Danny Willet, a -14 per il torneo. Il campione americano, vincitore dell’Augusta Masters in questa stagione, ha chiuso il proprio giro in 67, con quattro birdie nelle seconde nove buche, mentre il britannico ha ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari quinto dopo il primo giro del DP World Tour Championship. Al comando Otaegui e Smith : Il primo giro del DP World Tour Championship, torneo conclusivo dell’European Tour 2018 che vede in scena i migliori 60 Golfisti della stagione continentale, comincia con una coppia al comando. I due giocatori al primo posto sono lo spagnolo Adrian Otaegui e l’inglese Jordan Smith, entrambi a -6 sul par 72 di Dubai disegnato dal grande Greg Norman. In particolare, Smith è stato autore di una grandissima seconda parte del percorso, ...

Golf - European Tour 2018 : a Dubai per chiudere la stagione. Francesco Molinari e Tommy Fleetwood duellano per vincere la Race : Li hanno chiamati “Moliwood” lungo tutta la Ryder Cup, dopo che hanno messo in ginocchio chiunque si sia presentato davanti a loro in coppia. Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, adesso, da compagni di squadra e autentici idoli della folla di Parigi diventano rivali, ammesso che il termine abbia un senso pratico. Saranno loro, infatti, a giocarsi la vittoria della Race to Dubai nell’ultimo torneo dell’anno, il DP World ...

Golf – Turkish Airlines Open : Pavan e Paratore in gara - assente invece Francesco Molinari : Fari puntati sugli inglesi Tommy Fleetwood e Justin Rose, appena tornato numero due mondiale, e sul danese Thorbjorn Olesen L’European Tour è alla svolta finale con la disputa delle ultime tre gare stagionali, tutte nel gruppo delle otto Rolex Series. Si gioca il Turkish Airlines Open (1-4 novembre), sul percorso del Regnum Carya G&S Resort, ad Antalya in Turchia, dove saranno in gara Andrea Pavan e Renato Paratore. assente Francesco ...

Golf - WGC-HSBC Champions 2018 : Xander Schauffele beffa Tony Finau al playoff. 22° Andrea Pavan - 43° Francesco Molinari : Va a Xander Schauffele, dopo una bella rimonta, il WGC-HSBC Champions 2018: l’americano ha battuto alla buca di spareggio il connazionale Tony Finau, dopo che entrambi avevano chiuso il quarto ed ultimo giro a -14. Per il ventinovenne di Salt Lake City, leader per gran parte del torneo, la beffa si materializza nella forma del bunker in mezzo al fairway della buca 18, che centra in pieno col tee shot della buca di playoff, dando di fatto ...

Golf - WGC – HSBC Champions : Finau supera Reed - Francesco Molinari non decolla : WGC – HSBC Champions: Tony Finau supera Patrick Reed, 25° Pavan. Non decolla Francesco Molinari (67°) e sono indietro anche Brooks Koepka e Dustin Johnson Tony Finau è il nuovo leader con 133 (66 67, -11) colpi del WGC – HSBC Champions, il quarto e ultimo torneo del World Golf Championships, il minicircuito mondiale per importanza inferiore solo ai major, in svolgimento allo Sheshan International GC (par 72) di Shanghai in ...

Golf - WGC-HSBC Champions 2018 : Patrick Reed al comando dopo il primo giro. Più indietro Pavan - male Francesco Molinari : Nuovo appuntamento per l’elite del Golf mondiale che si riunisce a Shanghai (Cina) per la quarta e ultima tappa dei World Golf Championship 2018. I migliori Golfisti di PGA, European e Asian Tour si affrontano sul par 72 del Sheshan International Golf Club per aggiudicarsi la 14a edizione del HSBC Champions. Al termine del primo giro in testa lo statunitense Patrick Reed, capace di chiudere in 64 colpi con otto birdie e nessun bogey. In ...

Golf - WGC-HSBC Shanghai : Francesco Molinari assieme ai big in Cina - c’è anche Andrea Pavan : Questa notte, a Shanghai, prenderà il via il WGC-HSBC Champions, dove WGC è l’acronimo di World Golf Championsip, che riunisce quattro grandi tornei sotto questa sigla, di cui questo è l’ultimo in ordine temporale. Sul par 72 dello Sheshan International Golf Club si riuniscono 78 tra i migliori giocatori dei tre tour per i quali questo torneo è valido: PGA, europeo e asiatico. Tornano in scena molti dei big del panorama mondiale, tra ...

Golf – WGC – HSBC Champions : Francesco Molinari e Andrea pavan in Cina : WGC – HSBC Champions con Francesco Molinari e Andrea pavan. In Cina l’élite mondiale. In campo Brooks Koepka, n. 1 del world ranking, e Dustin Johnson, n. 2 Francesco Molinari e Andrea pavan prendono parte al WGC – HSBC Champions (25-28 ottobre), quarto e ultimo torneo del World Golf Championships, il minicircuito mondiale per importanza inferiore solo ai major. Allo Sheshan International GC di Shanghai in Cina, saranno in gara ...