Formula 3 | terribile incidente per la pilota tedesca Sophia Floersch | fratture spinali

(Di domenica 18 novembre 2018)durante il GP di3 a Macao. Vittima la, 17 anni appena. Il bollettino medico ufficiale del S. januario medical Hospital ha diagnosticato allauna frattura spinale. Nell’sono coinvolte cinque persone: due piloti (la stessae ilgiapponese Sho Tsuboi), due fotografi e un marshal, il commissario di pista. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale e – come si legge in un comunicato ufficiale del Macau Grand Prix – erano coscienti durante il trasferimento.del team VARmotorsport, è stata sbalzata fuori dal circuito dopo il contatto con un’altra auto.Le immagini sono terrificanti. L’impatto è stato molto violento e in un primo momento si è temuto il peggio per le condizioni di. (Continua dopo la foto) Alla corsa, valida per il campionato ...