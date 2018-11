Formula 3 | incidente terribile per Sophia Floersch che prende il volo

Formula 3 - terribile incidente per la pilota tedesca Sophia Floersch : fratture spinali : incidente terribile durante il GP di Formula 3 a Macao. Vittima la pilota tedesca Sophia Floersch , 17 anni appena. Il bollettino medico ufficiale del S. januario medical Hospital ha diagnosticato alla Floersch una frattura spinale. Nell’ incidente sono coinvolte cinque persone: due piloti (la stessa Sophia e il pilota giapponese Sho Tsuboi), due fotografi e un marshal, il commissario di pista. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale e ...

Formula 3 - incidente pauroso per Sophia Floersch : 'La pilota è cosciente'. Gli aggiornamenti. VIDEO : Il Gran Premio di Macao è una delle gare più spettacolari del mondo e in questo fine settimana celebra la sua 52edizione. La corsa ha luogo sul circuito Da Guia a Macao , Cina, ed è l'ultima gara ...

MacauGP - terribile incidente in Formula 3 : l'auto di Sophia Floersch prende il volo e si schianta Video : incidente terrificante durante il GP di Formula 3 a Macao . La pilota tedesca Sophia Floersch , 17 anni, è stata sbalzata fuori dal circuito dopo il contatto con un'altra auto: al momento non si ...

MacauGP incidente in Formula 3 - Sophia Floersch prende il volo e si schianta. Cinque feriti - Schumacher in gara Video : incidente terrificante durante il GP di Formula 3 a Macao. La pilota tedesca Sophia Floersch , 17 anni, è stata sbalzata fuori dal circuito dopo il contatto con un'altra auto....

Incidente in minimoto - la Procura avvia indagini Aosta - L'ipotesi - al momento Formulata contro ignoti - è di lesioni colpose gravi. Le ... : Sull'Incidente di domenica scorsa, 21 ottobre, di cui è rimasto vittima un bimbo di 10 anni residente in media valle , caduto in minimoto, la Procura di Aosta ha avviato indagini. L'ipotesi, al ...