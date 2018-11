Fonte | per l' UE è equilibrata la bozza del trattato sulla Brexit

'Dogman' inizia la corsa agli Oscar - Marcello Fonte a Hollywood per Cinema Italian Style : A poche ore dall' annuncio dei candidati agli Efa , gli European Film Awards, ai quali l'Italia partecipa con quattro nomination per Dogman e quattro per Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, il film di ...

Ubriaco percuote il genitore a FrancoFonte - aveva anche droga addosso : Nella notte di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Francofonte , SR, , traevano in arresto, nella flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia e di detenzione ai fini di spaccio di ...

Velisti scomparsi in Portogallo - procura di Roma apre indagine. La moglie : “Fonte dice che sono stati speronati da un cargo” : “sono morti, il Bright è stato speronato da una nave cargo”. La moglie di Aldo Revello ha ricevuto il messaggio via Facebook un mese fa. Ha pensato a un mitomane, ma le informazioni sono continuate. “Dettagli troppo precisi per pensare non siano veri”. E così ha raccolto il materiale e lo ha presentato alla procura di Roma, che ora ha aperto un fascicolo sul caso dei due Velisti spezzini, Aldo Revello e Antonio Voinea, ...

Serie A : non solo Fontecchio e Tonut - il super weekend dei giocatori italiani : AAA italiani cercansi. Che vincano o che perdano, in un campionato pieno zeppo di stranieri quando per una volta i protagonisti sono stati giocatori di casa nostra è giusto dar loro il proscenio. E' ...

Nubifragio nel siracusano - persone sui tetti. Emergenza a FrancoFonte - Lentini e Sigonella : Il violento Nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto nella Sicilia orientale ha creato gravi allagamenti nel siracusano, ai confini con la provincia di Catania. I territori maggiormente colpiti quelli di Francofonte, Lentini e la zona di Sigonella.In alcune aziende agricole e in case di campagna ci sono persone sui tetti. Alcune sono state già soccorse da due elicotteri dei vigili del fuoco e da uno della marina militare. Un ...

Julia Roberts : "Preferisco i personaggi ambigui. I 50 anni? Raggiungerli è stato Fonte di felicità e orgoglio" : Julia Roberts, diva di Hollywood tra le più grandi e famose, approderà presto alla televisione, in una serie tv intitolata "Homecoming", prodotta da Amazon Prime. Intervistata da Vanity Fair l'attrice parla del suo ruolo e di come stia vivendo questa fase della sua vita, appena superati i cinquant'anni. Nella serie interpreta Heidi Bergman, una psicologa che lavora in una misteriosa struttura governativa.Heidi appare come un ...