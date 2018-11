allmusicnews

: Flora Vona feat. Audio 2 in radio con il singolo “L’ Alfabeto” - pest_vamonos : Flora Vona feat. Audio 2 in radio con il singolo “L’ Alfabeto” - musicaworldIT : Flora Vona feat. Audio 2 in radio con il singolo “L’ Alfabeto” - newscomunicati : #annunci #news -

(Di domenica 18 novembre 2018)2 incon il“L’ Alfabeto” Già da Ottobre ine nelle principali indie charts, “L’ Alfabeto”, ildella cantante/attrice e modella, brano che vede il prestigiosouring degli2. Il brano, che porta le firme di Gianni Donzelli, Enzo Leomporro e Luigi Pignalosa, rappresenta un codice d’ aiuto per l’amato, dove lui non ha ancora recepito i segnali d’amore che ripetutamente la sua donna gli manda. Lei esorta a decifrare le sue parole, fornendo la chiave per l’ accesso al suo cuore e se lui vorrà, sarà amore, altrimenti rimarrà un libro che non ha mai aperto. Tutte le news sulla pagina ufficiale dell’ artista: https://www.facebook.com/rtista/ . Biografia, artista ed insegnante nata a Napoli, la notte di San ...