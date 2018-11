Firenze | bimba di 20 mesi intossicata da hashish | potrebbe aver raccolto droga in un parco

Firenze - bimba di 20 mesi intossicata dallhashish raccolta e ingerita al parco : ricoverata : Una bimba di 20 mesi è stata ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un' intossicazione da cannabinoidi. La piccola, giunta al pronto soccorso con difficoltà respiratorie e in stato di ...

Intossicata da hashish : bimba di 20 mesi ricoverata a Firenze : Una bimba di 20 mesi si trova ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un intossicazione da cannabinoidi. La piccola, giunta al pronto soccorso ieri sera con difficoltà respiratorie e in stato di forte sonnolenza, non è in pericolo di vita. Le sue condizioni sono definite stabili. Secondo una prima ricostruzione, in base al racconto dei genitori, potrebbe aver ingerito dell’hashish ieri pomeriggio, dopo averlo raccolto ...