ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Filippine /2 – Qui dove la povertà rende invisibili) è stato pubblicato su Playhitmusic - - Noovyis : Un nuovo post (Filippine /2 – Qui dove la povertà rende invisibili) è stato pubblicato su Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Filippine /2 – Qui dove la povertà rende invisibili - MARIO_DerFriaul : RT @LANIAKEA29: @michelanera @MARIO_DerFriaul A mio parere il sud-est asiatico , a parte l’.India e Filippine che non ci sono stato , non è… -

(Di domenica 18 novembre 2018) English version Via via, Manila si sgretola. Letteralmente. Andando verso la periferia, le case diventano sempre più scalcinate, i muri marci. E poi ferro e amianto, invece che cemento e mattoni, e poi pannelli di compensato, e poi rifugi di fortuna. E poi Tondo. Che è il più esteso slum di Manila, ha 600mila abitanti. E questi tuguri che non sono neppure costruzioni di lamiera e iuta come nei campi profughi: sono assemblati di materiali di ogni tipo, non c’è parete che sia un pezzo unico. Pile di cassette della frutta, di bottiglie di plastica, segnali stradali, travi e pali e tubi. Un ritaglio di prato sintetico. Un trancio di cisterna. Non hanno stanze. Spazi regolari. Intravedi solo delle cavità buie e umide. Sono spazi senza logica apparente, a due piani in un certo senso, o comunque con un sotto e un sopra: ed è tutto così confuso, così promiscuo che all’inizio vedi ...