Fenati spiega la lite con la Polizia | Correvo in ospedale da mio nonno

Moto - Fenati spiega : “trattato dalla polizia in modo allucinante - correvo per andare in ospedale da mio nonno” : Il pilota ascolano è intervenuto per spiegare i motivi della lite con due poliziotti, avvenuta dopo un verbale ricevuto per eccesso di velocità L’alterco con la polizia, la denuncia e il verbale per eccesso di velocità. Romano Fenati è finito di nuovo nell’occhio del ciclone, per quanto avvenuto nella serata di venerdì. Il pilota ascolano è stato fermato dalla Stradale dopo un inseguimento, peggiorando poi le cose a causa del ...