Fenati | denunciato dalla polizia | si difende | ' ' Correvo dal nonno in fin di vita' '

Romano Fenati denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un eccesso di velocità : Ancora guai per Romano Fenati. Il pilota italiano, che si era reso protagonista nel corso del GP del Misano 2018 in Moto2 di un gesto molto brutto (pinzata del freno anteriore) nei confronti di Stefano Manzi, a cui la FIM aveva sospeso la licenza e rientrato nel Circus grazie all’ingaggio del Team Snipers per il campionato di Moto3 dell’anno venturo, ne ha combinata un’altra. Fenati, a bordo di un’Audi Q3, secondo quanto ...

