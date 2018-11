Favola della domenica – Il Tesseratto

romadailynews

: Il silenzio sul decreto dignità. L’addio alla flat tax. Le politiche anti imprese. E ora l’accordo per sfasciare da… - ilfoglio_it : Il silenzio sul decreto dignità. L’addio alla flat tax. Le politiche anti imprese. E ora l’accordo per sfasciare da… - guglielmoscilla : La morale della favola è che l’alcol è il rimedio migliore ai problemi di stitichezza. - stefanocarlo2 : @bubio123 @Fabio_AZ4737 Pensano ancora alla favola della differenziata e del compost -

(Di domenica 18 novembre 2018) C’era una volta unipercubo, che viveva nella quarta dimensione. Nelle dimensioni inferiori abitavano tante figure geometriche. La prima dimensione era abitata da punti, linee e bastoncini. La seconda dimensione da poligoni quadrati. La terza era abitata da una moltitudine di poliedri regolari, i cubi. A difesa degli abitanti delle quattro dimensioni c’erano nobili cavalieri che avevano a cuore il benessere dell’ipercubo. Si chiamavano matematici e fisici. La quarta dimensione dove viveva l’ipercubo, era un luogo privilegiato dove, per convivere, non si doveva fare la guerra e gli abitanti erano in grado di comunicare tra loro attraverso la telepatia. Un bel giorno l’ipercubo convocò presso di sé gli abitanti delle altre dimensioni. Arrivarono a frotte e a gruppi, ciascuno nel suo particolare modo. I punti, le linee e i segmenti, che procedevano più lentamente, chiesero aiuto agli ...